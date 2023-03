Home

Aggressivi emotivamente l'11 marzo 2023 con Luna (Bilancia) in quadrato con Plutone (Capricorno)

10 Marzo 2023

Aggressivi emotivamente l’11 marzo 2023 con Luna (Bilancia) in quadrato con Plutone (Capricorno)

11 marzo 2023 – Aggressivi emotivamente l’11 marzo 2023 con Luna (Bilancia) in quadrato con Plutone (Capricorno). Ore 00.28

L’astro della Luna si trova attualmente nella posizione astrologica della Bilancia, ma è in conflitto con Plutone, il pianeta del potere e della trasformazione, che si trova nel segno del Capricorno. Questo transito può portare a forti emozioni e reazioni impulsive. Può rendervi violenti e aggressivi emotivamente specialmente se si è in una situazione in cui ci si sente oppressi o limitati. Le donne in particolare potrebbero sentirsi spinte a ribellarsi contro chiunque cerchi di controllarle; sia esso il proprio marito o un superiore sul posto di lavoro.

Inoltre, potrebbero emergere disaccordi e tensioni in questioni finanziarie come eredità, tasse o finanze condivise, il che potrebbe portare a un maggiore stress e preoccupazione. Se avete un animale domestico, è importante prestare attenzione a eventuali segni di malattia e portarlo dal veterinario per una visita accurata.

Nonostante le sfide che possono emergere in questo periodo, è possibile anche utilizzare l’energia del transito per rafforzare la propria determinazione e resilienza, cercando di rimanere centrati sui propri obiettivi e sulla propria visione a lungo termine.

