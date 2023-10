Home

19 Ottobre 2023

Livorno19 ottobre 2023 – Agitazione sindacale Aamps, USB: “Subito stabilizzazione personale precario”

L’ Azienda AAMPS utilizza ininterrottamente dal maggio 2022 personale assunto a tempo determinato da selezioni Operatore Abilitato alla guida ed Operatore Semplice.

Alcuni dei dipendenti sopra menzionati prestano servizio per AAMPS per periodi non continuativi dal 2019 e il personale assunto dalla graduatoria di Operatore Abilitato posizionato utilmente prima dei sopra indicati dipendenti è stato stabilizzato

Coerentemente con la propria storia sindacale all’interno della società pubblica di igiene ambientale, nella giornata di oggi,l’Unione Sindacale di Base ha aperto lo stato di agitazione sindacale con conseguente richiesta di apertura del tavolo per il tentativo di conciliazione in sede aziendale per:

L’immediata stabilizzazione del personale attualmente assunto con contratto a tempo determinato con ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2023

L’utilizzo del personale ancora in graduatoria per “operatore semplice “e già assunto in forma non continuativa da AAMPS sia in forma diretta o tramite somministrazione lavoro per la copertura del fabbisogno organico attinente ai servizi di raccolta anche in forma stabile

Usb Livorno

