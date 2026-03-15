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Cronaca

Agli Hangar Creativi di Livorno l’evento finale del progetto Mobilità Sicura

Cronaca

15 Marzo 2026

Agli Hangar Creativi di Livorno l’evento finale del progetto Mobilità Sicura

Livorno 15 marzo 2026 Agli Hangar Creativi di Livorno l’evento finale del progetto Mobilità Sicura

Battute finali per il progetto Mobilità Sicura che lunedi 16 marzo chiuderà le attività con un evento conclusivo agli Hangar Creativi di Livorno (via C. Meyer, 65), con inizio alle ore 11.

Al progetto, promosso dalla Provincia e finanziato dall’Unione delle Province Italiane con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche Antidroga a valere sul “Fondo per l’incidentalità notturna”, hanno partecipato gli istituti scolastici superiori: ITCG Cerboni e ISIS Foresi–Brignetti di Portoferraio, ISIS Polo–Cattaneo e Liceo Fermi di Cecina, IIS Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino, IPSIA Orlando, ISIS Niccolini Palli e Liceo Cecioni di Livorno.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della presidente della Provincia, Sandra Scarpellini e dei rappresentanti della Prefettura, della Questura e dell’ Ufficio Scolastico Provinciale.

Un’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte che hanno visto la realizzazione di una campagna di comunicazione, dal titolo “Ama la vita, non metterla alla prova”, per stimolare la consapevolezza dei cittadini, ed in particolare i giovani, sui rischi della guida sotto l’effetto di sostanze e una serie di incontri nelle scuole superiori aderenti, dove sono stati affrontati i problemi legati al ruolo del fattore umano, i pericoli della guida in stato di ebbrezza, l’uso corretto di casco e cinture e i rischi legati alla distrazione da cellulare.

A seguire saranno presentati i video realizzati dalle scuole che hanno partecipato al Contest Mobilità Sicura, con premiazione dei lavori che hanno ricevuto i maggiori voti della giuria popolare, tramite il “like” sul canale Youtube, e della giuria tecnica, nominata dalla Provincia, composta da rappresentanti istituzionali, esperti di comunicazione e operatori della sicurezza stradale.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato: la Prefettura di Livorno, che ha coordinato le attività svolte dalle forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale di Livorno e Polizia di Stato); la Polizia Provinciale di Livorno; l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana – Ambito VIII Livorno; l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (U.L.E.P.E.); l’Autoscuola Marradi di Giusti Alessandro C. S.N.C.; l’Autoscuola Elba; la Pubblica Assistenza – Società Volontaria di Soccorso ODV (SVS); l’Associazione di Volontariato Reset Livorno ODV.