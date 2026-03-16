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Agli studenti del Liceo Foresi e dell’Ipsia Orlando i premi per i video sulla sicurezza alla guida

Cronaca

16 Marzo 2026

Agli studenti del Liceo Foresi e dell’Ipsia Orlando i premi per i video sulla sicurezza alla guida

Livorno 16 marzo 2026 Agli studenti del Liceo Foresi e dell’Ipsia Orlando i premi per i video sulla sicurezza alla guida

Scegliere la sicurezza salva la vita. E’ questo il messaggio che gli studenti e le studentesse delle scuole superiori hanno voluto lanciare attraverso i video candidati al Contest 2026 del progetto Mobilità Sicura.

L’iniziativa, promossa dalla Provincia e finanziata dall’Unione delle Province Italiane con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche Antidroga a valere sul “Fondo per l’incidentalità notturna”, ha chiuso le attività con un evento conclusivo, condotto dal giornalista Antonello Riccelli, che si è svolto il 16 marzo agli Hangar Creativi di Livorno.

In sala una folta rappresentanza delle scuole che hanno aderito al progetto: ITCG Cerboni e ISIS Foresi–Brignetti di Portoferraio, ISIS Polo–Cattaneo e Liceo Fermi di Cecina, IIS Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino, IPSIA Orlando, ISIS Niccolini Palli e Liceo Cecioni di Livorno.

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, ha aperto l’iniziativa sottolineando con soddisfazione l’accoglienza positiva che il progetto ha avuto nelle scuole, con 37 classi coinvolte, per lo più quarte e quinte, e circa 700 alunni che hanno partecipato alle attività formative effettuate con la collaborazione dei partner di progetto.

“I ragazzi e le ragazze hanno risposto al nostro invito – ha aggiunto la presidente Scarpellini – presentando dei video molto belli, prodotti con cura e originalità. Ringrazio le scuole, gli insegnanti e tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato e ringrazio tutti i partner che con il loro prezioso contributo hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa. Vorrei, inoltre, fare un ringraziamento particolare alla dirigente del settore tecnico, Ilaria Buti e a Giulia Tramonti, del Servizio Protezione civile della Provincia, che hanno lavorato al progetto con passione e professionalità”.

Per la Prefettura, che ha coordinato le attività formative svolte dalle forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale di Livorno e Polizia di Stato), sono intervenuti Salvatore Parascandola e Luca Mascaro che ha fornito una serie di dati sull’incidentalità nel territorio provinciale che nel 2025 ha visto 2753 incidenti totali, di cui 20 con deceduti. In 101 casi gli incidenti sono stati causati da guida in stato di alterazione con 66 positività all’alcol, 24 a droga e 11 in cui è stata riscontrata la presenza di entrambe le sostanze.

E sono stati proprio questi gli aspetti approfonditi negli interventi formativi svolti nelle scuole con la collaborazione, oltre che delle forze di polizia, anche della Polizia Provinciale di Livorno, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (U.L.E.P.E.); dell’Autoscuola Marradi e dell’Autoscuola Elba, della Pubblica Assistenza – Società Volontaria di Soccorso e dell’Associazione Reset Livorno.

L’obiettivo principale dei numerosi incontri che si sono tenuti negli istituti scolastici, infatti, è stato quello di stimolare la consapevolezza dei ragazzi sui rischi della guida sotto l’effetto di sostanze, analizzando gli aspetti legati al ruolo del fattore umano, i pericoli della guida in stato di ebbrezza, l’uso corretto di casco e cinture e i rischi legati alla distrazione da cellulare.

Nei nove video presentati, il messaggio che i ragazzi hanno voluto lanciare è proprio la consapevolezza che non esiste la fatalità: se ci si mette alla guida dopo aver bevuto o assunto droghe il rischio di incidente aumenta enormemente, per chi guida, per chi è a bordo e per gli altri.

L’evento si è concluso con la premiazione dei due video che hanno ricevuto la preferenza nelle due categorie previste dal concorso.

Il premio della giuria popolare, per il lavoro che ha ottenuto i maggiori voti tramite il “like” sul canale Youtube, è andato al video “Childplay-Gioco da ragazzi”, realizzato dalle classi 5A e 3BD del liceo scientifico Foresi di Portoferraio, coordinate dalla prof.ssa Simonetta Neto.

Il premio della giuria tecnica, nominata dalla Provincia e composta da rappresentanti istituzionali, esperti di comunicazione e operatori della sicurezza stradale, è andato al video “Ho ragione o no?”, realizzato dalle classi 4A e 4B MT dell’Istituto Buontalenti-Cappellini-Orlando, coordinati dal prof. Luigi Edoardo De Bartolo.

I premi, per un valore nominale di 800 euro ciascuno, consistono in una minitelecamera accessoriata.

Tutti i video sono pubblicati nel canale YouTube del progetto Mobilità Sicura al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/@contestmobilitasicuralivorno