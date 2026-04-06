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Agnellino salvato in strada la sera di Pasqua: intervento di Anpana a Collinaia

Cronaca

6 Aprile 2026

Agnellino salvato in strada la sera di Pasqua: intervento di Anpana a Collinaia

Livorno 6 aprile 2026 Agnellino salvato in strada la sera di Pasqua: intervento di Anpana a Collinaia

Un salvataggio dal forte valore simbolico proprio nella sera di Pasqua. Intorno alle 21 di sabato 5 aprile, l’associazione Anpana Livorno è intervenuta sulle colline livornesi dopo una segnalazione arrivata dalla sala operativa della Polizia Municipale.

L’allarme riguardava la presenza di una capra in mezzo alla strada nella zona di Collinaia, con il rischio di un incidente sia per l’animale che per gli automobilisti in transito.

Sul posto si sono recati i volontari dell’associazione guidati dal presidente Franco Fantanpiè, che hanno scoperto come in realtà non si trattasse di una capra, ma di un agnellino già piuttosto grande.

Fortunatamente, alcuni ragazzi presenti in zona erano già riusciti a fermarlo, evitando che potesse finire nuovamente sulla carreggiata.

L’animale è stato quindi subito messo in sicurezza e trasferito in un luogo protetto, in attesa di risalire al proprietario.

“Intanto lo abbiamo tolto dalla strada e portato al sicuro. Adesso speriamo di trovare il proprietario”, ha spiegato Franco Fantanpiè, lanciando anche un appello alla cittadinanza affinché possa aiutare nelle ricerche.

L’episodio, avvenuto proprio nel giorno di Pasqua, assume un significato ancora più particolare, vista la presenza di un agnellino, simbolo per eccellenza di questa festività.

Anpana invita chiunque abbia informazioni utili o riconosca l’animale a contattare l’associazione per trovare al più presto una soluzione e consentire al piccolo ospite di tornare a casa.