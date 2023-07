Home

30 Luglio 2023

Agosto 2023: doppia Luna piena in un mese, c’è la Superluna dello storione

Perchè c'è due volte la Luna piena ad Agosto. Quando osservare la Superluna

Agosto 2023: due Superlune in un mese, un evento unico da non perdere!

Agosto sarà un mese speciale per gli amanti dell’astrologia e dell’astronomia. Ci saranno infatti due lune piene, che illumineranno le notti estive con la loro bellezza, una sarà la SuperLuna. Vediamo insieme cosa significa e quando potremo ammirare questo fenomeno.

Cos’è una Superluna?

La parola “Superluna” non è un termine scientifico ufficiale, ma si è diffuso negli ultimi anni a livello mediatico per indicare una Luna piena che si verifica nel momento di massima vicinanza tra Luna e Terra. Questo momento si chiama perigeo e si ha quando la distanza tra i due corpi celesti è inferiore a 360.000 km. La distanza media tra Luna e Terra è di circa 384.000 km, ma varia nel corso dell’anno da un minimo di 356.400 km ad un massimo di 406.700 km, a causa dell’orbita ellittica della Luna attorno alla Terra.

Quando si ha una Superluna, il satellite terrestre può apparire più grande e luminoso se osservato tenendo conto di punti di riferimento come edifici, alberi o montagne. La differenza di dimensione e luminosità non è però così evidente se si guarda la Luna da sola nel cielo. In ogni caso, una Superluna è sempre uno spettacolo affascinante da non perdere.

Perché ci saranno due lune piene ad agosto?

Normalmente, in un mese solare ci sono una sola Luna piena e una sola Luna nuova. Questo perché il tempo che la Luna impiega per riallineare nuovamente la sua posizione con il Sole e la Terra, cioè il mese sinodico o lunazione, è di circa 29 giorni e mezzo. Tuttavia, ogni tanto capita che in un mese solare ci siano due lune piene o due lune nuove; ed è dovuto al fatto che il mese solare è più lungo del mese sinodico.

Ad agosto 2023, il mese solare sarà di 31 giorni, mentre il mese sinodico sarà di circa 29 giorni e 12 ore. Questo significa che ci sarà abbastanza tempo per avere due lune piene nello stesso mese: la prima il 1° agosto e la seconda il 31 agosto.

Quando e come osservare la Superluna di agosto?

La Superlune di agosto sarà visibile in tutto il mondo, a patto che il cielo sia sereno e privo di nuvole. La Superluna sarà il 1° agosto alle ore 22:59 (ora italiana); Questa SuperLuna piena di agosto prende il nome dagli indiani del nord America che in questo periodo si trovano in grande numero nei Grandi Laghi in questo periodo dell’anno Per osservarle al meglio, si consiglia di scegliere un luogo con un orizzonte libero da ostacoli e con poca luce artificiale. Si potrà apprezzare la grandezza e la luminosità della Luna confrontandola con gli oggetti circostanti.

