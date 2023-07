Home

Agosto in biblioteca tra incontri con autori, laboratori per bambini e mostre

31 Luglio 2023

Agosto in biblioteca tra incontri con autori, laboratori per bambini e mostre

Livorno 31 luglio – Agosto in biblioteca tra incontri con autori, laboratori per bambini e mostre

Gli incontri con l’autore, il prestito dei libri al mare, le letture animate per bambini, pratiche olistiche e mostre temporanee non si fermano e continuano anche per il mese di agosto in tutto il Sistema Bibliotecario cittadino, per trascorrere l’estate immersi nella cultura e tra i libri.

Il Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera ha realizzato un ricco calendario di appuntamenti per vivere le biblioteche anche nei mesi estivi.

Se il cinema e la città sono il tema centrale dell’imminente Effetto Venezia 2023, la Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti è il luogo dove sarà possibile visitare l’esposizione degli originali utilizzati per la mostra, a cura della Cooperativa Itinera, Il cinema muto. La storia del cinema Lumière a Livorno attraverso i documenti della “Biblioteca Labronica”, allestita nel cortile di Palazzo Huigens dal 2 al 6 agosto. Tra locandine e fotografie d’epoca, cartoline e periodici di fine Ottocento, l’esposizione al primo piano della biblioteca sarà un’occasione per rivivere la Livorno della Bella Epoque e le emozioni suscitate in città dall’arrivo delle prime immagini animate.

Sulla scia di LeggerMente, il festival di incontri letterari appena concluso che quest’anno ha contato oltre seimila presenze su un totale di venticinque incontri incentrati sulla bibliodiversità, il tema del cinema torna anche a Villa Maria nella 5ª edizione della rassegna La Bella Estate, i mestieri del cinema. Il Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo ospiterà registi, sceneggiatori, attori, truccatori, scenografi, scrittori e critici del settore che riporteranno testimonianze dirette e sveleranno al pubblico i meccanismi di ideazione e realizzazione di un film. Fino al 3 settembre otto gli incontri previsti (ore 18.30), seguiti da degustazioni a cura di Fisar Livorno e grazie alla partecipazione di pregiate cantine del territorio.

Per chi già conosce il mondo delle pratiche olistiche e per chi invece vorrebbe approfondirne i contenuti, l’appuntamento è il sabato mattina alle ore 9.00 sempre nel parco di Villa Maria. Muniti di tappetino ed abbigliamento comodo si potrà partecipare gratuitamente fino al 26 agosto agli incontri del progetto Immersi nel verde: pratiche olistiche e ascolto del corpo. Nella calma e nel silenzio del mattino sarà possibile scoprire e provare le nozioni di base di yoga, pilates e qi gong e più tardi entrare in biblioteca per selezionare nel patrimonio librario e multimediale una buona lettura da portare da casa.

Dedicato a tutti i bambini ed ancora inserito in un parco cittadino è il progetto A che libro giochiamo? Gli incontri di animazione alla lettura con laboratori creativi per famiglie si terranno il lunedì dalle 17.30 alle 19.00 alla Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti. Un programma di incontri a tema, nati per favorire l’orientamento dei più piccoli rispetto allo spazio biblioteca, facendo entrare il libro nel loro universo affettivo, avvicinandoli al piacere dell’ascolto e allo sviluppo della creatività.

Ma se per molti è il mare il luogo per eccellenza preposto all’estate, la Biblioteca Labronica tiene aperto senza interruzioni il presidio localizzato nello spazio esterno antistante lo stabilimento balneare Onde del Tirreno. Alla Biblioteca al Mare, tutti i martedì e i venerdì dalle 11.00 alle 16.00 l’accesso è libero e gratuito per tutti e permette di prendere in prestito un libro anche nei momenti di svago o di relax.

Questa sarà anche la sede esterna per gli incontri Nati per Leggere (NpL). Organizzati con l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino e realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa Itinera, gli incontri prevedono la lettura in riva al mare ad alta e a bassa voce per piccoli ascoltatori 0-6 anni, per facilitare in loro lo sviluppo di un maggior vocabolario linguistico e di una più fervida immaginazione.

Non dimenticando l’arrivo del nuovo anno scolastico, alla Biblioteca Niccolò Stenone continuano gli incontri previsti dal progetto Facciamo i compiti insieme. Bambini e bambine della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno aiutati fino al 13 settembre tutti i lunedì, mercoledì e venerdì della settimana da esperti operatori culturali nello svolgimento della lezione delle vacanze estive, trasformando il dovere dello studio in un momento di incontro, condivisione e inclusione.

