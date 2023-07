Home

Agosto, la vacanza ideale per i segni di acqua

31 Luglio 2023

Le vacanze estive per voi segni di acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) sono un momento per ascoltare le vostre emozioni, entrare in sintonia con il vostro intuito e coltivare le vostre relazioni. Siete persone sensibili, empatiche e profonde, ma anche timide, gelose e misteriose. Per questo motivo, vi proponiamo alcune idee di viaggio che possano rispecchiare la vostra personalità e i vostri sentimenti.

Se amate il mare e la tranquillità, potete optare per una vacanza in una delle isole più suggestive del Mediterraneo, come le Isole Eolie. Questo piccolo arcipelago di origine vulcanica sparso a nord della Sicilia vi offrirà la possibilità di ammirare splendidi paesaggi naturali, come la Spiaggia Rosa, l’isola di Vulcano o lo Stromboli. Potrete anche godervi il relax e la pace di queste isole, lontane dal caos e dalla confusione delle città. Le Eolie sono il luogo ideale per riscoprire il contatto con voi stessi e con la natura

Se preferite la cultura e il misticismo, potete scegliere una vacanza in una delle destinazioni più affascinanti e spirituali del mondo, come l’India. Qui potrete visitare luoghi ricchi di storia e di religione, come il Taj Mahal, il tempio d’oro di Amritsar o il fiume Gange. Potrete anche approfondire la vostra conoscenza di pratiche come lo yoga, la meditazione o l’ayurveda, che vi aiuteranno a raggiungere l’armonia tra corpo e mente. L’India vi regalerà esperienze intense e indimenticabili

Se siete alla ricerca di una vacanza romantica e avventurosa, potete osare una vacanza in una delle mete più esotiche e paradisiache del mondo, come le Maldive. Qui potrete soggiornare in resort di lusso con piscine private, spa e ristoranti gourmet, circondati da un mare cristallino e da una spiaggia bianca. Potrete anche fare snorkeling o immersioni tra i colorati coralli e i pesci tropicali, o semplicemente rilassarvi sotto il sole. Le Maldive sono la meta perfetta per vivere una favola d’amore con il vostro partner

Qualunque sia la vostra scelta, Astrid vi augura buone vacanze. Buon divertimento!

