Agosto, la vacanza ideale per i segni di aria

31 Luglio 2023

Le vacanze estive per voi segni di aria (Bilancia, Vergine e Gemelli) sono un momento per esplorare, comunicare, socializzare e scoprire nuove realtà. Siete persone curiose, brillanti, versatili e aperte al cambiamento, ma anche idealiste, pacifiche e originali. Per questo motivo, vi proponiamo alcune idee di viaggio che possano stimolare la vostra mente e il vostro spirito.

Se amate la cultura e l’arte, potete optare per una vacanza in una delle capitali europee più affascinanti e vivaci, come Budapest. La città ungherese vi offrirà la possibilità di ammirare splendidi monumenti, come il Parlamento, il Castello di Buda e il Ponte delle Catene, ma anche di godervi la vita notturna nei famosi ruin pub, locali ricavati da edifici abbandonati. Budapest è anche una città ricca di storia e tradizioni, che potrete conoscere visitando il Museo Nazionale, il Memoriale degli Eroi o le Terme di Szechenyi

Se preferite la natura e l’avventura, potete scegliere una vacanza in una delle destinazioni più esotiche e selvagge del mondo, come la Giungla Amazzonica. Qui potrete entrare in contatto con la flora e la fauna più variegate del pianeta, fare escursioni in barca o a piedi, incontrare le popolazioni indigene e vivere un’esperienza unica e indimenticabile. L’Amazzonia si estende su diversi Paesi sudamericani, tra cui il Brasile, il Perù, la Colombia e l’Ecuador

Se siete alla ricerca di una vacanza diversa dal solito, potete osare una vacanza in un luogo insolito e sorprendente, come l’Islanda. Questa terra di fuoco e ghiaccio vi stupirà con i suoi paesaggi mozzafiato, tra vulcani, geyser, cascate, laghi e ghiacciai. Potrete anche assistere allo spettacolo delle aurore boreali, se sarete fortunati, o rilassarvi nelle acque termali del Lago Blu. L’Islanda è anche una meta ideale per gli amanti della musica e della letteratura, con i suoi festival e i suoi scrittori famosi

Qualunque sia la vostra scelta, Astrid vi augura buone vacanze. Buon divertimento!

