Agosto, la vacanza ideale per i segni di terra

31 Luglio 2023

Le vacanze estive per voi segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sono un momento per rilassarvi, godervi la natura e ricaricare le energie dopo un anno di duro lavoro. Siete persone pratiche, concrete e fedeli alle vostre abitudini, ma anche curiose, intelligenti e sensibili. Per questo motivo, vi proponiamo alcune idee di viaggio che possano soddisfare le vostre esigenze e i vostri gusti.

Se amate il mare e il sole, potete optare per una vacanza in una delle splendide località balneari della Puglia, dove; potrete alternare bagni rinfrescanti a visite culturali nelle città d’arte come Lecce, Otranto o Gallipoli. La Puglia offre anche una gastronomia ricca e varia, che saprà deliziare il vostro palato esigente.

Se preferite la montagna e il fresco, potete scegliere una vacanza in Alto Adige, dove potrete immergervi nel verde dei boschi e dei prati, fare escursioni tra i laghi e le cime delle Dolomiti e respirare l’aria pura delle valli. L’Alto Adige è anche una terra di cultura e tradizioni, dove potrete scoprire il fascino delle sue antiche chiese, castelli e borghi.

Se siete alla ricerca di un’avventura esotica e diversa dal solito, potete osare una vacanza in Giordania, dove potrete ammirare le meraviglie del deserto del Wadi Rum, visitare la città perduta di Petra, nuotare nel Mar Morto e conoscere la storia e la cultura di questo affascinante Paese. La Giordania vi regalerà emozioni indimenticabili e vi farà sentire protagonisti di un film.

Qualunque sia la vostra scelta, Astrid vi augura buone vacanze. Buon divertimento!

