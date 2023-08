Agosto torrido ma Mister Green non va in vacanza e non si ferma: ripulisce il fossato in via Spagna da solo

Livorno 22 agosto 2023

In queste giornate di agosto, quando molti sono in vacanza o al mare, c’è chi si dedica a un’attività meno rilassante ma molto utile per la comunità: la pulizia del fossato in via Spagna. Si tratta di Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, un volontario che da anni si occupa di rimuovere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi della città.

Mister Green non si lascia scoraggiare dal caldo e dalle difficoltà: armato di una pinza acchiapparifiuti e di un carretto, ha lavorato per due ore consecutive, dalle 17 alle 19, per ripulire il fossato da ogni tipo di sporcizia. Tra le cose che ha raccolto, oltre a un sacco di oltre 3 chili di plastica, carta, lattine e altro, c’era anche una valigia rotta che ha portato via con il carretto al rispettivo cassonetto.

“Non ho finito del tutto, arrivato lì ho incominciato a levare tutto con la pinza acchiapparifiuti e ho fatto un bel sacco di oltre 3 chili di ogni cosa. Poi fra l’altro c’era una bella valigia rotta che ho portato via con il carretto al rispettivo cassonetto” racconta Stefanini, che non si arrende e promette di tornare presto per completare l’opera.

Mister Green è un esempio di cittadinanza attiva e di amore per l’ambiente. Il suo gesto merita il ringraziamento e il rispetto di tutti. Speriamo che il suo esempio possa ispirare altri a seguire le sue orme e a contribuire a rendere la nostra città più pulita e vivibile.