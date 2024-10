Home

22 Ottobre 2024

Livorno 22 ottobre 2024 – Agribizzarra sommersa: animali salvi, strutture da ricostruire parte la raccolta fondi

“Stamattina sono stati spediti al rifugio i primi soldi raccolti grazie a questa raccolta fondi. Appena arriveranno acquisteremo il materiale necessario per la ricostruzione”.

Dà già i primi frutti l’iniziativa su GoFundMe per il rifugio Agribizzarra, tra Campiglia Marittima (Livorno) e Follonica, andato sott’acqua per tutta la pioggia che in meno di due ore è venuta giù la scorsa settimana, facendo tracimare anche fiumi e torrenti.

“Il rifugio – scrivono gli organizzatori – è stato parzialmente distrutto dall’esondazione di un canale. Gli animali stanno bene ma le recinzioni ed alcuni ricoveri sono stati gravemente danneggiati”.

Il video caricato negli aggiornamenti mostra i cavalli che si riprendono serenamente il loro ambiente e la melma che ha avvolto tutto lo spazio con le recinzioni.

“Questa raccolta fondi – si legge – serve per coprire parte delle spese per la ricostruzione delle recinzioni e per acquistare un telo per il tunnel agricolo che sarà montato (al posto delle capannine inondate e rese inagibili) in una parte del rifugio non toccata dall’esondazione del canale”.

Grazie a decine di donazioni sono stati raccolti 1.300 dei duemila euro necessari. I può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/il- rifugio-ha-urgente-bisogno-di- aiuto

