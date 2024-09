Home

Eventi

Ai 4 Mori arriva “La vita accanto”

Eventi

5 Settembre 2024

Ai 4 Mori arriva “La vita accanto”

Livorno 5 settembre 2024 – Ai 4 Mori arriva “La vita accanto”

«Il racconto di come il disagio irrompa drammaticamente nella vita di

una famiglia sconvolgendola per sempre». Sono queste le prime parole

che Marco Tullio Giordana, celebre regista, sceneggiatore e scrittore, usa

per descrivere la sua ultima fatica, il film “La vita accanto”, dramma di 1

ora e 54 minuti, in programma per venerdì 6 settembre a partire dalle

21.30 al Cinema Teatro 4 Mori. «Il tema centrale – prosegue Giordana – è

il corpo, la cui ammissione è alla base di ogni identità, e di come le sue

eventuali imperfezioni (reali? immaginarie? indotte dallo sguardo

altrui?) possano portare perfino alla violazione pur di modificarlo

secondo i canoni di un’illusione». Prima della proiezione Giordana sarà

presente in sala per un’intervista a cura di Marco Bruciati per

approfondire la tematica. La trama: ispirato al romanzo di Mariapia

Veladiano “La vita accanto”(Einaudi, 2010), la pellicola è ambientata a

Vicenza fra gli anni Ottanta e il Duemila. Racconta di una ricca famiglia

vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo

(Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest’ultimo, Erminia (Sonia

Bergamasco), celeberrima pianista. Dopo anni di tentativi, Maria mette

finalmente al mondo Rebecca, attesa con grandi aspettative. Ma la

neonata, per il resto normalissima e anche molto bella, presenta una

vistosa macchia purpurea che copre metà del viso. Questa difformità

diventa per Maria un’ossessione tale da rifiutare l’istinto stesso di

madre. L’adolescenza di Rebecca sarebbe segnata dalla vergogna e

dall’isolamento, se fin da piccola non rivelasse invece straordinarie doti

musicali. La direttrice artistica Serena Cassarri: «Un gran bel film e una

gran bella persona che sono felicissima di ospitare nei nostri spazi per

consentire ai nostri spettatori un commento dal vivo da parte di uno dei

più grandi registi italiani». Per ulteriori informazioni e prevendite:

biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Evento inserito all’interno

della rassegna “Cinema Revolution”. Prezzo intero per tutti: 3,50 euro.

Ai 4 Mori arriva “La vita accanto”