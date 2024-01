Home

29 Gennaio 2024

Livorno 29 gennaio 2024 – Ai 4 Mori in diretta da New York la regista Celine Song in occasione di “Past lives”

Martedì 30 gennaio alle 20.45 il Cinema Teatro 4 Mori sarà protagonista di un super evento.

Prima della proiezione del film “Past lives” di Celine Song (candidato agli Oscar 2024 come “miglior film” e “miglior sceneggiatura originale”), gli spettatori

avranno l’opportunità di assistere ad un collegamento in diretta da New York con la stessa regista, durante un incontro moderato da Gabriele Niola.

Tutto compreso nel prezzo del biglietto di ingresso in sala. Un’esperienza che guiderà i presenti attraverso le emozioni di una sorprendente storia d’amore contemporanea presentata da chi l’ha scritta e diretta.

La trama: a Seoul, in Corea del Sud, Na Young e Hae Sung sono compagni di classe di 12 anni che sviluppano sentimenti l’uno per l’altro. Poco dopo, la famiglia di Na Young emigra a Toronto e i due perdono i contatti.

Na Young cambia il suo nome in Nora Moon. Dodici anni dopo, nel 2012, Hae Sung ha terminato il suo servizio militare e Nora si è trasferita a New York City.

Un giorno, Nora scopre su Facebook che Hae Sung aveva commentato un post doveaffermava di star cercando Na Young, ignara del suo cambio di nome. Si

riconnettono attraverso videochiamate ma non riescono ad incontrarsi. Alla fine, Nora dice a Hae Sung che dovrebbero smettere di parlare per un po’, poiché vuole

concentrarsi sulla sua scrittura e sulla sua vita a New York. Incontra Arthur Zaturansky e si innamorano, mentre Hae Sung incontra una donna con cui inizia a

uscire.

Passano altri dodici anni, con Arthur e Nora sposati e che vivono a New York. Hae Sung, non più con la sua ragazza, va a incontrare Nora lì. Arthur si chiede se sia

un ostacolo nella loro storia d’amore imperfetta, ammettendo a Nora di aver nutrito sospetti.

Nora afferma invece di amare Arthur. La sera seguente, i tre escono a cena. Inizialmente, Nora traduce ogni dialogo, ma alla fine parla con Hae Sung

esclusivamente in coreano. Si chiede cosa fossero l’uno per l’altro nelle loro vite passate, e cosa sarebbe successo se non avesse mai lasciato la Corea del Sud e fossero rimasti insieme. Quando Nora va in bagno, Hae Sung si scusa per aver parlato da solo con lei.

Per ulteriori informazioni e prevendite:

biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero 8 euro, ridotto (over 60, under 10, soci Coop, possessori tessera “Compagnia portuale Livorno” e “Compagnia Impresa Lavoratori Portuali”) 6 euro, possessori tessera “Amici del cinema” 5 euro

