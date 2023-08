Home

Ai Bagni Lido, con decine di bambini, il primo Open Day stagionale dei Lions

27 Agosto 2023

Ai Bagni Lido, con decine di bambini, il primo Open Day stagionale dei Lions

I Lions Amaranto intendono ringraziare pubblicamente i Bagni Lido, che hanno messo a disposizione preziosi spazi per ospitare il primo ‘Open day’ della nuova stagione sportiva.

Nelle strutture dei bagni Lido, sotto la guida di istruttori della stessa società livornese e degli stessi giocatori della prima squadra; tanti bambini e bambine si sono simpaticamente avvicinati al mondo della palla ovale, scoprendo i fondamentali del rugby.

Non è mancato per loro il sano divertimento. Intanto la prima squadra sta proseguendo la preparazione presso l’impianto amico del ‘Priami’ di Stagno.

Mercoledì 30 sarà reso noto dalla FIR il calendario del nuovo campionato di B. Globalmente saranno 48 le squadre impegnate nella cadetteria.

Formazioni divise in 4 gironi territoriali: nord-ovest, nord-est, centro e sud Italia. I Lions giocheranno nel girone 2, quello del centro. La prima giornata è fissata per l’8 ottobre.

Al termine della regular season (22 giornate in tutto) saranno promosse in A le prime di ciascun girone. Le quattro ultime daranno vita ai play-out, che sanciranno le tre retrocesse in C.

