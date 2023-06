Home

Provincia

Bibbona

Ai domiciliari per droga, evade per comprare alcolici. Arrestato

Bibbona

23 Giugno 2023

Ai domiciliari per droga, evade per comprare alcolici. Arrestato

Bibbona (Livorno9 23 giugno 2023) – Ai domiciliari per droga, evade per comprare alcolici. Arrestato

I carabinieri della Stazione di Bibbona hanno ristretto in carcere un uomo di 41 anni, già sottoposto

da circa un anno alla misura degli arresti domiciliari, che stava scontando presso un’abitazione

offertagli da una coppia di italiani.

L’uomo, già condannato alla pena di anni 7 di reclusione, in seguito ad una manovra investigativa

condotta dall’Arma di Bibbona, per aver commesso reati in materia di stupefacenti, di recente in

diverse occasioni, non ha rispettato le prescrizioni relative alla custodia in atto.

E’ uscito di frequente dall’abitazione per rifornirsi di alcolici ed è entrato, così facendo, anche in

contrasto con il proprietario dell’appartamento in cui si trovava alloggiato.

I carabinieri della stazione di Bibbona hanno segnalato all’AG competente di Firenze le ripetute e

palesi violazioni delle prescrizioni, cui l’uomo era sottoposto, a cui si sono sommate le doglianze di

coloro che gli hanno fornito ospitalità e le segnalazioni dei servizi sociali del territorio.

Vista la straordinaria gravità assunta dalla situazione venutasi a creare in detto contesto

abitativo, nonché le ormai rituali condotte evasive dell’uomo; il Giudice competente di Firenze ha

emesso una ordinanza in tema di misure cautelari con cui ha sostituito gli arresti domiciliari con la

custodia in carcere, subito eseguita dai carabinieri di Bibbona che lo hanno ristretto presso la casa

circondariale di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin