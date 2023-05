Home

6 Maggio 2023

Ai domiciliari per maltrattamenti viene sorpreso in casa della ex, 55enne in carcere

Livorno 6 maggio 2023

Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia labronica hanno arrestato un uomo di 55 anni in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere.

L’uomo, già indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, era destinatario della misura cautelare personale “dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa”.

Tuttavia, poiché inottemperante a detto provvedimento, l’uomo, “in aggravamento e sostituzione della citata misura cautelare”, era stato destinatario degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

Pochi giorni fa, l’uomo si era volontariamente sottratto anche agli arresti domiciliari, per cui il Tribunale labronico, rilevando “una gravissima e verosimilmente protratta violazione della misura cautelare in atto”, a seguito delle segnalazioni effettuate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria inquirente, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Al momento dell’esecuzione del provvedimento restrittivo personale da parte dei militari, il 55enne è stato sorpreso proprio in casa della ex compagna, nonché vittima dei maltrattamenti, ove si era introdotto noncurante del divieto e reiterando ancora atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei suoi confronti. Alla vista dei Carabinieri ha cercato di scappare e provato a fornire false generalità, ma è stato prontamente bloccato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La responsabilità dell’indagato dovrà comunque essere accertata nel corso del successivo giudizio

