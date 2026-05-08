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Ai Magazzini Generali “Affluenti”, incontri e situazioni multiculturali i collaborazione col Comitato Pontino San Marco

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8 Maggio 2026

Ai Magazzini Generali “Affluenti”, incontri e situazioni multiculturali i collaborazione col Comitato Pontino San Marco

Livorno 8 maggio 2026 Ai Magazzini Generali “Affluenti”, incontri e situazioni multiculturali i collaborazione col Comitato Pontino San Marco

Piano 0 reading & listening bar – Magazzini Generali in via della Cinta Esterna 48/50 – Livorno presentano Affluenti: un nuovo ciclo di incontri e situazioni multiculturali in collaborazione con il Comitato Pontino San Marco, CUT – Circuito Urbano Temporaneo e il vicinato di quartiere, con l’intento di riflettere intorno alla questione mondo.

sabato 9 maggio

ore 10 , Jane’s Walk: “Livorno tra porto e città – Attraversare i paesaggi navocentrici”, camminata urbana in collaborazione con INU – Istituto Nazionale di Urbanistica e Codesign Toscana

ore 18.00 , AFFLUENTI. Liquidi: tavolo di condivisione multiculturale aperto al pubblico, in collaborazione con Comitato Pontino San Marco e CUT – Circuito Urbano Temporaneo

ore 21.30 , Shasha Rosi selezione di vinili rari dal mondo



Continua il programma di incontri, ascolti e convivialità a PIANO 0 il reading and listening bar dei Magazzini Generali di Livorno.

Il quindicesimo appuntamento ospita AFFLUENTI, un nuovo ciclo di incontri e situazioni multiculturali in collaborazione con il Comitato Pontino San Marco, CUT – Circuito Urbano Temporaneo e il vicinato di quartiere, con l’intento di riflettere intorno alla questione mondo.

AFFLUENTI accoglie diverse correnti di pensiero, tradizioni e culture che confluiscono in uno stesso spazio, per tracciare insieme ai partecipanti nuove narrative che alimentano una realtà complessa e plurale.



Questo speciale appuntamento si articola in un programma lungo un giorno.



La mattina, alle ore 10 , torna Jane’s Walk a Livorno dal titolo: “Livorno tra porto e città – Attraversare i paesaggi navocentrici” organizzata da INU Toscana, insieme ad altre realtà, associazioni ed enti. Un tour guidato da volontari per dare spazio alle persone di osservare, riflettere, condividere, mettere in discussione e re-immaginare i luoghi in cui vivono, lavorano e giocano.

Questa camminata urbana parte dai Magazzini Generali, si snoderà sul confine tra la città e il porto, prima in direzione della Stazione San Marco e successivamente verso la Fortezza Vecchia, intercettando alcuni dei luoghi più significativi di Livorno, le persone sono invitate a condividere storie sui loro quartieri, a scoprire aspetti inediti delle loro comunità e a usare il camminare come un modo per connettersi con i loro vicini.

Si continua nel pomeriggio, alle ore 18.00 con il secondo incontro di AFFLUENTI pensato come tavolo di lavoro aperto al pubblico guidato da una parola che funziona come dispositivo per ricollegare i legami profondi tra geografie diverse, facendo emergere radici e desideri comuni.

La prossima parola è Liquidi.

I liquidi sono uno stato complesso che connette diversi elementi sia naturali che culturali.

Dal complesso ciclo idrologico che si trascina dietro cose di questo mondo, dai semi agli inquinanti, dalle sostanze nutritive ai sali minerali, allo stesso tempo sedimenta, produce energia termica e pulisce l’ambiente.

Viviamo in un flusso costante dove identità e certezze si ricompongono come fiumi in cammino. I liquidi cambiano forma senza perdere l’essenza, facendosi strumento di incontro. Condividere un bicchiere è un rito antico: scioglie le distanze e trasforma un gesto semplice in un legame profondo, un atto politico.

Sul tavolo alcune domande…oltre che liquidi:

“ Bere è solo consumo o anche una forma di relazione tra esseri umani e natura?”

“Le bevande possono essere viste come luoghi di incontro tra culture, corpi e ambienti?”

“È possibile andare oltre l’idea di bevanda come merce e riscoprirla come esperienza condivisa?”

“Quanto dell’esperienza umana e culturale è racchiuso in ciò che beviamo?

Il programma si conclude la sera, alle 21.30 con la selezione di vinili rari a cura di Shasha Rosi.

L’incontro è realizzato nell’ambito di “A tutti e agli altri benvenuti”, sostenuto da “Laboratorio di Creatività Contemporanea”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.