Ai nastri di partenza la XIX edizione della Rassegna di Polifonia Città di Livorno, il programma

14 Dicembre 2022

Livorno 14 dicembre 2022

Ai nastri di partenza la XIX edizione della Rassegna di Polifonia Città di Livorno che quest’anno si svilupperà nell’arco di 5 mesi, tra dicembre 2022 ed aprile 2023, alzando ancora l’asticella della qualità. La stagione di eventi polifonici, organizzata dall’Associazione Coro Rodolfo Del Corona APS in compartecipazione col Comune di Livorno e con la direzione artistica del M° Luca Stornello, diviene ormai un appuntamento fisso nel panorama cittadino, ricevendo il riconoscimento di una lunga lista di enti, associazioni e soggetti privati.

Oltre alla presenza attiva del Comune infatti patrocinano la Regione Toscana, il Teatro Goldoni, La Diocesi di Livorno, il Rettorato della Cattedrale, la Provincia di Livorno, Fondazione Livorno. Inoltre sostengono: Associazione Cori della Toscana, Grande Oriente d’Italia – Oriente di Livorno, George Menaboni srl, Coop Toscana-Lazio, Port Authority, Simurg, Casa Editrice Sillabe, i Quartieri Uniti Ecosolidali, Associazione Capire un’H.

Il calendario prevede cinque concerti, oltre all’importante momento formativo – quest’anno rivolto ai direttori di coro – divenuto ormai parte integrante della Rassegna, e organizzato in sinergia con l’Associazione Cori della Toscana che riconosce così la posizione di rilievo di Livorno nella coralità della regione. Per la presente edizione si è voluto inserire – in collaborazione col Teatro Goldoni – un concerto di un ensemble professionistico di grande livello, che eccezionalmente prevederà un biglietto di ingresso volutamente mantenuto molto accessibile, in linea con la filosofia che da sempre anima la Rassegna. Come ormai tradizione, si rinnova il rilievo dato alla coralità al femminile così come la presenza di formazioni giovanili: quest’anno avremo a Livorno la “Nazionale” dei cori, il Coro Giovanile Italiano.

Veniamo al programma degli eventi: martedì 20 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa dei Cappuccini, in Piazza Gavi, il Coro organizzatore Rodolfo del Corona aprirà la Rassegna facendo gli

auguri alla città con il consueto Concerto di Natale.

Martedì 12 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Goldoni – Goldonetta si terrà il concerto della prestigiosa formazione vocale “Odhecaton Vocal Ensemble”, un ensemble di cantori e strumentisti

professionisti diretti dal M° Paolo Da Col, che ci presenteranno un programma di rarissima presenza nelle nostre sale da concerto, una vera e propria chicca incentrata sulla mirabile fusione di intenti tra poesia e musica che ebbe luogo nel periodo rinascimentale dando origine origine al Madrigale.

Sabato 11 febbraio alle 21.00 presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva sarà di scena il coro femminile With Us di Roma, diretto dalla Maestra Camilla Di Lorenzo e reduce dai successi riportati

al Concorso Internazionale “Guido D’Arezzo 2022” classificandosi al primo posto.

Il M° Dario Tabbia, direttore e didatta di fama indiscussa, autore di una apprezzatissima pubblicazione sulla direzione di coro, sarà il docente del seminario di formazione per direttori di coro,

che si terrà dal 4 al 5 marzo e si concluderà con il concerto dei partecipanti domenica 5 marzo alle ore 17.00, presso la Sala della Canaviglia in Fortezza Vecchia.

A coronamento della Rassegna, martedì 18 aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Ferdinando in Crocetta il concerto del Coro Giovanile Italiano, che accoglie e seleziona le migliori voci nazionali, con la prestigiosa direzione del M° Marco Berrini.

L’iniziativa è stata presentata martedì 15 dicembre a Palazzo Comunale. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore alla cultura Simone Lenzi, Emanuele Gamba direttore artistico del Teatro Goldoni, il M° Luca Stornello insieme a Marinella Viscusi del Coro Polifonico Rodolfo Del Corona, rappresentanti della Diocesi e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

