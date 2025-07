Home

24 Luglio 2025

Ai Tre Ponti dimostrazioni di salvamento in mare per la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento

Livorno 24 luglio 2025 Ai Tre Ponti dimostrazioni di salvamento in mare per la giornata mondiale della Prevenzione dell’annegamento

Ricorre venerdì 25 luglio la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowning Prevention Day), promossa a livello internazionale dall’OMS e istituita dall’ONU nel 2021 per sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere strategie di prevenzione salvavita. A livello europeo e nazionale la Giornata è promossa dalla FEE (Foundation for Environmental Education), l’organizzazione che conferisce la Bandiera Blu alle località balneari per l’eccellenza delle acque, l’impegno nella tutela dell’ambiente marino e costiero, l’accoglienza, i servizi e la sicurezza.

Il Comune di Livorno, sulla cui costa anche quest’anno sventola la Bandiera Blu, ha aderito con un evento dedicato al salvamento in mare in programma venerdì 25 luglio alle ore 16 alla spiaggia dei Tre Ponti.

L’iniziativa è organizzata dai settori comunali Turismo e Protezione Civile in collaborazione con la società di nuoto Virtus Buonconvento (che ai Tre Ponti gestisce il servizio di salvamento), la FISA Federazione Italiana Salvamento Acquatico, il Centro Surf Tre Ponti, la Misericordia Livorno sud – Antignano, presente con un’ambulanza e con lo staff medico e formativo, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera “1530 Emergenza in mare”.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale sarà l’assessore al turismo Rocco Garufo.

Il programma prevede dimostrazioni pratiche di salvamento:

la società di nuoto Virtus Buonconvento e la Federazione Italiana Salvamento Acquatico simuleranno recuperi in mare molto impegnativi con l’impiego di moto d’acqua, di apposite tavole sup da salvataggio (più lunghe e provviste di maniglie laterali), e la simulazione del trasporto di persone infortunate. Novità di questa edizione la presenza di unità cinofile, in grado di rendersi protagoniste in questo tipo di operazioni.

Gli istruttori della scuola di windsurf dei Tre Ponti, oltre a far uscire il patino di salvataggio per una dimostrazione, metteranno a disposizione tavole di vario tipo e vele per chi volesse avvicinarsi a queste discipline.

A terra, presso gli stand informativi della Misericordia di Antignano, sarà possibile provare le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e apprendere come trattare le persone in situazioni di emergenza. Saranno illustrate sia le tecniche di salvamento in caso di annegamento sia interventi di soccorso standard (caduta dagli scogli, punture di tracine e lesioni da meduse).

Ai Tre Pont i dimostrazioni d i salvamento in mare per la g iornata mondiale della Prevenzione dell’annegamento