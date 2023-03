Home

Ai Tre Ponti parte la fase operativa del progetto “Badabimbunbé”

10 Marzo 2023

Livorno, 10 marzo 2023

Dalla pratica di sport come surf, windsurf o sup alla bike experience tra le colline livornesi, dalla realizzazione di tavole da surf alle esperienze di immersione, dalla formazione per la salvaguardia dell’ambiente e sul cambiamento climatico al corretto smaltimento delle plastiche: sono molte le attività che prenderanno il via in questi giorni nell’ambito di Badabimbunbé, progetto che propone lo sport quale strumento di sviluppo della coscienza ambientale consapevole, di aggregazione, crescita sociale e protagonismo giovanile.

“Con questa iniziativa – afferma la vicesindaco con delega alle Politiche Giovanili Libera Camici – il Comune di Livorno amplia le azioni a favore delle giovani generazioni puntando, questa volta, sullo sport, sulla sostenibilità e sull’educazione ambientale, temi centrali del nostro tempo.

Nel progetto lo sport sarà utilizzato quale strumento di relazione ed integrazione all’interno di un ambiente positivo per promuovere e migliorare da una parte, la relazione con sé stessi, con gli altri e l’inclusione sociale, dall’altra, la tutela dell’ambiente.

Possiamo sperimentare così un approccio nuovo e renderlo sistematico, dando forma, ci auspichiamo in futuro, a una vera e propria identità professionale: una figura di giovane attivista che viene formata e assume una leadership definita.

Significativa ai fini dell’inclusione sociale – aggiunge – è anche la possibilità che viene offerta ai ragazzi selezionati per questo progetto di seguire il corso per bagnino.

Con la stagione balneare che si avvicina avere la possibilità di conseguire gratuitamente il Brevetto di Salvataggio nelle acque può offrire una chance in più nella ricerca di un posto di lavoro”.

Il progetto, di cui il Comune di Livorno è promotore e referente – attraverso l’ufficio Rete Scolastica, CRED e CIAF politiche femminili -, è realizzato da Sons of the Ocean, in partenariato con Reset Livorno, Centro Surf Tre Ponti, Bike Experience Livorno, Surf Cove, EMDE e F.I.S.A. e coinvolgerà 20 ragazzi tra 16 ed i 25 anni, già selezionati nelle prime fasi di “Badabimbunbé”.

Di questi, 16 seguiranno anche il corso per conseguire il brevetto di bagnino; sarà così offerto anche uno strumento spendibile sul mercato del lavoro stagionale.

Tutte le attività (compreso il corso del bagnino) sono gratuite ed avranno come base il Centro Surf 3 Ponti.

