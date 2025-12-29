Home

29 Dicembre 2025

Aidone porta Livorno sul podio internazionale del Sambo

Francesco Pio Aidone porta Livorno sul podio internazionale del Sambo

Prestigioso risultato per l’atleta livornese Francesco Pio Aidone, protagonista al Torneo Internazionale del circuito FIAS di Sambo, svoltosi a Cinisello Balsamo in provincia di Milano lo scorso fine settimana caratterizzato dalla presenza di atleti provenienti da tutta Europa.

Aidone ha gareggiato nella categoria 88 kg, affrontando un percorso intenso e di alto livello tecnico. Nel primo incontro si è misurato con un atleta tedesco, cedendo ai punti dopo un combattimento equilibrato e combattuto fino all’ultimo scambio. Nonostante la sconfitta iniziale, il livornese ha saputo reagire con determinazione, conquistando la finale 3/5, aggiudicandosi la vittoria.

Per rappresentare l’Italia, Aidone ha gareggiato per la società Sambo Invicta di Inveruno (CO) guidata dal coach Mattia Galbiati, mentre la sua preparazione tecnica è stata curata dal Tecnico Eugenio Sturniolo della palestra ASD Senshi Judo Livorno, realtà cittadina che continua a distinguersi per la qualità del lavoro svolto con i giovani atleti livornesi nell’ambito del Judo e delle Lotte Tradizionali.

Il risultato ottenuto da Aidone ha contribuito in modo determinante al successo della nazionale italiana, salita sul gradino più alto del podio nella classifica per nazioni, che ha visto:

Italia – 1° classificata

Bulgaria – 2° classifica

Francia – 3° classificata

Un traguardo importante non solo per l’atleta, ma anche per le società sportive che lo sostengono e per l’intero movimento del Sambo italiano, sempre più presente e competitivo nelle gare internazionali.

Francesco Pio Aidone torna così a Livorno con una prestazione di valore, simbolo di impegno, crescita e passione sportiva, portando in alto I colori della città anche in questa disciplina sportiva.