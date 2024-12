Home

Attualità

Aifa: Allarme su farmaci con metamizolo, rischio agranulocitosi che può portare a infezioni gravi o fatali

Attualità

10 Dicembre 2024

Aifa: Allarme su farmaci con metamizolo, rischio agranulocitosi che può portare a infezioni gravi o fatali

Livorno 10 dicembre 2024 Aifa: Allarme su farmaci con metamizolo, rischio agranulocitosi che può portare a infezioni gravi o fatali

L’Aifa ha lanciato una nota informativa importante riguardo i medicinali che contengono metamizolo e sui rischi di agranulocitosi che può portare a infezioni gravi o fatali. Di seguito le note presenti sul sito dell’Aifa

Nota informativa importante concordata con le autorità regolatorie europee e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Medicinali contenenti metamizolo: misure importanti per minimizzare gli esiti gravi del rischio noto di agranulocitosi.

Riepilogo:

I pazienti trattati con medicinali contenenti metamizolo devono essere informati riguardo: ai sintomi precoci suggestivi di agranulocitosi, tra cui febbre, brividi, mal di gola e piaghe dolorose delle mucose, in particolare nella bocca, nel naso e nella gola o nelle regioni genitali o anali; alla necessità di mantenere alta l’attenzione su questi sintomi, poiché possono manifestarsi in qualsiasi momento durante il trattamento, anche poco dopo l’interruzione del trattamento; alla necessità di interrompere il trattamento e rivolgersi immediatamente al medico se sviluppano questi sintomi.

Se il metamizolo viene assunto per la febbre, alcuni sintomi di una agranulocitosi emergente possono passare inosservati. Inoltre, i sintomi possono essere mascherati nei pazienti in trattamento con una terapia antibiotica.

Se si sospetta agranulocitosi, deve essere eseguito immediatamente un emocromo completo (inclusa la formula leucocitaria) e il trattamento deve essere interrotto in attesa dei risultati. Se l’agranulocitosi viene confermata, il trattamento non deve essere reintrodotto.

Il monitoraggio di routine dell’emocromo nei pazienti trattati con medicinali contenenti metamizolo non è raccomandato.

Il metamizolo è controindicato nei pazienti con un’anamnesi di agranulocitosi indotta da metamizolo (o da altri pirazoloni o pirazolidine), con compromissione della funzionalità del midollo osseo o con malattie del sistema emopoietico.

Il metamizolo è un derivato del pirazolone, appartenente al gruppo degli analgesici non oppioidi, con potenti proprietà analgesiche, antipiretiche e spasmolitiche, indicato per il trattamento di alcuni tipi di dolore e febbre come specificato nelle informazioni sul prodotto di ciascun medicinale contenente metamizolo. Il metamizolo è disponibile come prodotto medicinale monocomponente.

L’agranulocitosi, che può portare a infezioni gravi o fatali, è un effetto collaterale noto dei medicinali contenenti metamizolo. Essa comporta una diminuzione improvvisa e marcata del numero di granulociti (livelli di neutrofili inferiori a 0,5×10^9/l).

Le informazioni sul prodotto dei vari medicinali contenenti metamizolo autorizzati in Italia elencano l’agranulocitosi con frequenza non nota (non può essere stimata sulla base dei dati disponibili).

A seguito di una revisione a livello dell’Unione Europea, le controindicazioni, avvertenze e precauzioni riguardanti l’uso dei medicinali contenenti metamizolo, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, saranno riviste per minimizzare gli esiti gravi del rischio noto di agranulocitosi.

Questo include informazioni su quando il metamizolo non deve essere utilizzato e come facilitare il riconoscimento e la diagnosi tempestiva dell’agranulocitosi indotta da metamizolo.

La revisione ha incluso una valutazione di tutti i dati disponibili, inclusa la letteratura scientifica e le segnalazioni post-marketing, alcune delle quali con esito fatale.

La revisione non ha identificato prove a supporto dell’efficacia del monitoraggio routinario della conta ematica dei pazienti per il riconoscimento precoce dell’agranulocitosi indotta da metamizolo.

L’agranulocitosi indotta da metamizolo non è dose-dipendente e può verificarsi in qualsiasi momento durante il trattamento, anche in pazienti che hanno utilizzato questi medicinali in precedenza senza complicazioni. Pertanto, questa pratica non è raccomandata.

Le Informazioni sul Prodotto dei medicinali contenenti metamizolo saranno aggiornate per riflettere queste importanti misure per minimizzare gli esiti del rischio di agranulocitosi.

Aifa: Allarme su farmaci con metamizolo, rischio agranulocitosi che può portare a infezioni gravi o fatali