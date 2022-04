Home

Attualità

Aifa, le reazioni avverse al vaccino sono state 1 su 1000 persone

Attualità

20 Aprile 2022

Aifa, le reazioni avverse al vaccino sono state 1 su 1000 persone

Attualità – Livorno 20 aprile 2022

Sono state meno di una su mille le reazioni avverse segnalate dopo un vaccino anti-Covid, secondo i dati riferiti da Aifa nell’ultimo report sui vaccini.

Le reazioni segnalate sono state infatti 134.361 su un totale di 135.849.988 di dosi somministrate, pari allo 0,098%.

Ventisette casi (3,6%) su 748 decessi sono stati valutati come correlabili ai vaccini anti Covid, cioè circa 0,2 casi ogni milioni di dosi somministrate.Nel rapporto si sottolinea che 22 sono già descritti nei rapporti precedenti e che le 5 segnalazioni rimanenti si riferiscono a 2 casi di trombosi trombocitopenica a seguito di vaccinazione con vaccino a vettore adenovirale in 2 pazienti per i quali si sono ora resi disponibili i documenti per l’esame; in 3 casi i pazienti sono morti per complicanze legate al COVID-19 dopo aver completato il ciclo vaccinale (cioe’ vaccinazione inefficace).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin