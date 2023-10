Home

30 Ottobre 2023

AIL: tre iniziative in memoria di Alessandro Reale, teatro, triangolare e cena di beneficenza

Cecina (Livorno) 30 ottobre 2023 – AIL: tre iniziative in memoria di Alessandro Reale, teatro, triangolare e cena di beneficenza

Ogni anno A.I.L con il patrocinio del Comune di Cecina, ricorda il cecinese Alessandro Reale con una serie di eventi tutti con ricavati che andranno in beneficenza alla stessa associazione.

Alessandro è scomparso prematuramente a 41anni a causa di una Leucemia Acuta in 18mesi ed era molto conosciuto per la passione per il basket e per essere un cuoco.

Questa è la quinta edizione e per la prima volta al teatro De Filippo di Cecina domenica 5 novembre alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo ” Al Teatro per Alex”

Parteciperanno i comici livornesi Claudio Marmugi e Paola Pasqui, l’illusionista campione europeo Francesco Fontanelli, la scuola di ballo Big Dance School, i gruppi musicali Gary Baldi Bros e i Fresh Water Fish presenterà tutto Enrico Rosteni.

L’ingresso sarà una donazione alla A.I.L.

Lunedì 6 novembre alle 21.00 presso il PalaPoggetti di Cecina si terrà il V Memorial Alex Reale, un triangolare formato da squadre di ex giocatori del Basket Cecina, amici e compagni di Alessandro.

Ingresso a donazione libera.

La manifestazione si concludera’ venerdì 10 novembre presso L’osteria Delle Badie ,località Le Badie, con la cena di beneficenza, dove verranno effettuate anche Lotterie ed Aste a favore sempre della A.I.L.

