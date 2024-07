Home

31 Luglio 2024

Livorno, 31 luglio 2024 – Aizzano cane contro un commesso, ladri fuggono da via Grande

Nella giornata di martedì 30 luglio, una un furto nel negozio Aumai di via Grande è degenerato in un caos che ha portato un dipendente all’ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che; Una donna sia entrata nel punto vendita e abbia cercato di pagare diversi oggetti di vario genere con più carte di credito. La commessa, insospettita dalla situazione, ha chiesto alla donna un documento d’identità per verificare la proprietà delle carte.

La cliente ha reagito con violenza, spintonando la commessa e afferrando gli oggetti prima di fuggire. Un dipendente cinese di 44 anni, vedendo la scena, è corso fuori per fermarla. All’esterno, però, lo attendeva un complice della donna, accompagnato da un cane. Il complice ha aizzato l’animale contro il dipendente, che è stato morso.

Grazie a questo “diversivo”, i due malviventi sono riusciti a fuggire. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs, che hanno trasportato il 44enne all’ospedale, e la polizia per raccogliere tutti gli elementi del caso.