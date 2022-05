Home

Sport

Motori

Al 55° Rallye Elba la festa è anche per i locali

Motori

10 Maggio 2022

Al 55° Rallye Elba la festa è anche per i locali

La gara oltre al successo organizzativo che l’ha confermata ai massimi livelli nazionali ha avuto un forte contributo dato dagli equipaggi locali, che in questa edizione hanno toccato le 25 unità tra equipaggi completi, piloti e copiloti.

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 10 maggio 2022

E’ stata grande festa, per il 55° Rallye Elba-Trofeo Gruppo Gino, che ha aperto un nuovo corso “tricolore”, quello del nuovo CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO (C.I.R.A.), del quale è stato appunto la prima prova.

Un’edizione particolarmente apprezzata dai concorrenti, ma anche dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, con un percorso che pur ricavato dalla “tradizione” dei rallies isolani, ha saputo ispirare tuti coloro che hanno preso il via e che soprattutto ha saputo tornare a dare forti sensazioni al tessuto sportivo locale, che quest’anno ha offerto ben 25 tra equipaggi completi, piloti e copiloti.

Un numero considerevole che conferma l’amore degli elbani, piloti e copiloti per la loro gara.

Per loro molto più che una competizione, un “tesoro” inestimabile un amore infinito, che deve essere onorato con la partecipazione ed il premio più ambito è il solo accarezzare la bandiera a scacchi.

Ma oltre a questo ci sono poi i risultati, quelli che rimangono scritti negli annali di storia sportiva, quelli che “carta canta” come il nuovo successo ottenuto da Andrea Volpi e Michele Maffoni giunti noni assoluti e primi tra gli elbani, il che equivale a vincere una gara iridata.

C’è stato poi il fantastico ritorno, dopo due anni, di Francesco Bettini e Luca Acri, decimi sotto la bandiera a scacchi e non è stata da meno la vittoria tra le due ruote motrici di Stefano Montauti e Carlo Adriani, alla ro prima gara con la con la Peugeot 208 Rally4, preludio magari ad altre gare in terraferma, tanto a dire che “l’appetito vien mangiando”.

E la festa è stata anche per i ben tre equipaggi completamente elbani debuttanti, emozione unica, vale a dire Marco Lupi con Gaia D’Ospina, Matteo e Sandro Mazzei e Gianluca Galli con Nicola Siviero, quest’ultimo “di nome”, essendo figlio di Tiziano, il copilota due volte iridato al fianco di Miki Biasion. Sono queste le forze del Rallye Elba, il dare la mossa a nuove esperienze e carriere sportive nelle corse su strada, in questo caso strade, quelle isolane, che appartengono al mito e che certamente hanno insegnato a guidare sportivo a tutti, ricordando i compianti Claudio Caselli e Natalino Melani, vere icone del rallismo elbano e non solo, il cui ricordo è ancora oggi vivo, forte.

Ricordando anche Elio Niccolai, per il quale il tessuto sportivo elbano, “i suoi ragazzi”, erano un tesoro inestimabile.

Vale la pena di scorrere l’elenco iscritti e leggerli, celebrarli, tutti (IN NERETTO GLI ELBANI):

16- Riolo Salvatore-Floris Alessandro

19-Volpi Andrea-Maffoni Michele

22-Bettini Francesco-Acri Luca

25 Gamba Walter-De Simoni Giacomo

26-Romano Giuseppe-Pellegrini Alessio

27-Mannoni Emanuele-Castiglioni David

28-Pitzoi Federico-Chionsini Michele

31-Anselmi Alberto-Gentini Gabriele (verificati ma non partiti)

32-Posini David-Fornino Vincenzo

38-Montauti Stefano-Adriani Carlo

39-Pierulivo Leonardo-Ferrigno Emiliano

44-“Lo Ciao”(Malaggese Antonio)-Mosti Sara

46-Anselmi Riccardo-Guerzoni Giovanni

47-Gamba Efisio-Olla Maurizio

58-Pierulivo Gianfranco-Castagnoli Grazia

59-Lazzeroni Luca-Costa Marino

71-Coppola Stefano-Alfieri Eugenio

72-Lupi Marco-D’Ospina Gaia

73-Grassi Marco-Pierulivo Luca

74-Galli Gianluca-Siviero Nicola

75-Martorella Paolo-Nosenzo Micaela

78-Gragnani Alberto-Valzano Samuele

79-Ibba Piero-Pierulivo Fabio

81-Zecchini Daniele-Luciani Alessio

82-Mazzei Matteo-Mazzei Sandro

Di tutto questo valore Aci Livorno e Aci Livorno Sport ringraziano l’Isola d’Elba e la sua comunità.

Una comunità che si identifica nella “sua” gara già dalla prima edizione e ringrazia oltremodo per l’impegno che tutti profondono al che il “rallye”, come tradizione nella intonazione francese, prosegua la sua storia entusiasmante, unica al mondo.

NELLA FOTO: MONTAUTI-ADRIANI, PRIMI DELLE “DUE RUOTE MOTRICI”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin