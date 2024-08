Home

13 Agosto 2024

Al Boca C5 Livorno arriva Dilan Mauricio Mojica Gutierrez

Livorno 13 agosto 2024 – Al Boca C5 Livorno arriva Dilan Mauricio Mojica Gutierrez

L’ASD Boca C5 Livorno annuncia l’accordo con il laterale spagnolo Dilan Mauricio Mojica Gutierrez per la stagione sportiva 2024/2025.

Dotato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco non comune per il torneo cadetto, in carriera Mojica ha vestito le maglie di Play Futsal, Marlene ed Espanyol conquistando anche due titoli mondiali rispettivamente nei circuiti Red Bull Football e StreetKings ed un titolo spagnolo nel circuito Urbanball. Già disponibile per l’esordio del 12 ottobre, vestirà la maglia numero 24.

Un grandissimo colpo messo a segno da Simone Ragazzini e dalla dirigenza azul y oro che si assicura uno dei colpi ad effetto più sensazionali di questa sessione di mercato.