27 Luglio 2021

Al Calambrone “Un Volto per Fotomodella”, ospiti della serata Flora Contrafatto e Irene Casartelli

Livorno 27 luglio 2021

Torna giovedì 29 luglio la seconda tappa del concorso di bellezza “Un Volto per Fotomodella” presso lo splendido scenario de La Siesta Beach a Calambrone. (Pisa)

Il concorso è giunto alla sua 37ª edizione si presenta in una nuova veste con Michele Ammannati nuovo responsabile della Toscana.

Tra le novità la conferma della direzione artistica affidata a Sara Jo Pereira Mariotti, ma anche una new-entry, Jessy Trainer, che coordinerà i balli coreografici delle modelle in gara per tutte le tappe del concorso.

LA SECONDA TAPPA. Presenterà le tappe del concorso di moda, il modello e indossatore Leonardo Ghelarducci che nell’occasione sarà affiancato dal volto noto di La7 Irene Casartelli, direttamente dalla trasmissione tv “Domenica Bestiale”.

Ospiti della serata due bellissime voci emergenti della musica: Howl Jordan e Martina Niccolai .

Le ragazze saranno acconciate da Carlo Musto, mentre il trucco sarà affidato a Laura Giachini. Il service affidato a Stella The Voice e Nicola Palmiero, mentre Plinio Neri immortalerà i migliori momenti salienti con le sue foto esclusive.

UNA GIURIA D’ECCEZIONE. Presidente della numerosa giuria l’attrice Flora Contraffatto che sarà affiancata da Silvia Soldateschi. Miss Bagno La Pace, Meri Gronchi, presidente della Società Operaia di Cascina, Angela Vannucci, presidente di Mani Attive.

APERITIVO A BORDO PISCINA. Per partecipare alla serata la prenotazione è obbligatoria. L’aperitivo a bordo piscina prenderà il via alle ore 19 rispettando rigorosamente le norme anti-Covid. Per maggiori info e prenotazioni 339.3300151

COME ISCRIVERSI AL CONCORSO. Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi al concorso per le ragazze tra i 14 e i 29 anni che vogliono entrare nel mondo della moda. Ci si può iscrivere registrandosi sul sito ufficiale del concorso www.unvoltoxfotomodella.it oppure contattando il responsabile del concorso al 335.6725694 o scrivendo all’indirizzo micheleammannati@gmail.com Altro modo per poter interagire i social con le pagine Facebook, Instagram, Twitter e YouTube del concorso Un Volto X Fotomodella – Toscana.

