Al Caprilli il Premio Livorno e il Garage del Tempo. I pronostici delle corse

19 Luglio 2025

Livorno 19 luglio 2025 Al Caprilli il Premio Livorno e il Garage del Tempo. I pronostici della corsa

La prima corsa della quinta giornata della stagione estiva è programmata per le 20:35. Apertura dei cancelli

alle 19:00 con servizio bar attivo.

LE CORSE

La corsa più importante è il PREMIO LIVORNO, handicap principale B per cavalli di 3 anni e oltre sui 1.500

metri.

La soluzione non è semplice ma Alabama Pearl sembra complessivamente avere i titoli per ben

figurare. L’allieva di Stefano Mariotti è regolare nel rendimento, ha già vinto lo scorso anno sulla pista con

Gabriele Malune che ritrova in questa circostanza. Il jockey sardo è al rientro dopo un infortunio che lo ha

tenuto lontano dalle piste per diversi mesi. Zar Bitter è il principale avversario che abitualmente corre in

testa e dovrà fare i conti con il numero 9 di steccato. Rooster, Atmosfera e Nino Nanco sono i nomi che

completano un pronostico aperto a molte altre soluzioni.

In questa serata si ricordano anche alcuni personaggi che fanno parte della storia dell’ippodromo Federico

Caprilli.

Mario Pacini è senza dubbio uno di questi. La famiglia Pacini è stata alle dipendenze dei Cave Bondi,

proprietari dei terreni sui quali sorge l’ippodromo, già dal ‘700. Quando nacque l’ippodromo il nonno di

Mario era il custode e curava anche la manutenzione delle piste. Mario Pacini, nato nel 1900, al termine

della seconda guerra mondiale, assunse il ruolo di direttore. E lo è stato fino al 1973.

La corsa che oggi lo ricorda è una condizionata per i 3 anni sui 1.500 metri nella quale la cavalla da battere è

Pozzo di Bugia. Da seguire con interesse il debutto italiano dell’ex irlandese Homyviette, già vincitore di due

corse in carriera.

Il Premio Antonio Verdicchio, ci permette di ricordare un fantino e poi allenatore che, pur essendo nato a

Napoli (nel 1939), approdò al “Caprilli” all’età di 14 anni e da quel momento in poi Livorno è stata la sua

casa. Memorabili le sue imprese con Lanciere del Re e nella Coppa del Mare che vinse nel 1970 in sella a

Tricot e con Beggar’s Bridge nel 1982 da allenatore ingaggiando per la monta l’amico fraterno Gianfranco

Dettori.

Questa corsa è una condizionata per i 3 anni e oltre sui 1950 metri che strizza l’occhio la Coppa del Mare

del 14 agosto e nella quale non è semplice trovare una chiave di lettura. Proviamo con The Last Rebel,

reduce da vittoria milanese e a suo agio sul tracciato livornese. La monta dell’allievo Alex Varsi consente a

Sebah il Guerriero di avere un peso davvero invitante. Final Credit, vincitore in categoria di minima ma

abitualmente impegnato in questi contesti, e Eastern Charm altri due soggetti che possono correre da

protagonisti. Partirà regolarmente Mangiafuoco? Se così fosse, potrebbero essere dolori per tutti.

I PRONOSTICI

1^ corsa: Truly Belive – Arc on Fire – Hurricane Dream

2^ corsa: Sun is Shining – Martinator – Flag’s Star

3^ corsa: The Last Rebel – Sebah il Guerriero – Final Credit

4^ corsa: Vola Gesso – Winter Sky – Stivenwood

5^ corsa: Alabama Pearl – Zar Bitter – Rooster

6^ corsa: Pozzo di Bugia – Ohmyviette

LE INIZIATIVE

Il GARAGE DEL TEMPO di Cecina ci propone alcune auto e moto d’epoca (più o meno recente).

Si tratta di modelli restaurati nei minimi dettagli perfettamente funzionanti.

Queste le auto e moto proposte:

Peugeot tipo 69 Bebè – Anno 1905 – Cv 5 – 40 km/h – Monta il motore originario

Lancia Appia 1957 – OSCA Maserati Zagato – Anno 1964

Ducati 888 SP4 anno 1992, la numero 420 di 500 esemplari prodotti – un modello equivalente vinse il Campionato Mondiale SBK 1992

PONY GALOPPO ITALIA e AGRI ci presentano le corse per i Pony con in sella giovani amazzoni e cavalieri

che hanno partecipato nei giorni scorsi allo stage formativo che li ha abilitati a montare in queste

competizioni dimostrative, abbinate quasi sempre a giornate di corse importanti.

Le corse Pony sono per le due categorie Junior e Senior … e lo spettacolo è assicurato!

