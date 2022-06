Home

Al Caprilli torna Martingala, lo spettacolo dello sport edizione 2022. Il Programma

27 Giugno 2022

27 Giugno 2022

Al Caprilli torna Martingala, lo spettacolo dello sport edizione 2022. Il Programma

Livorno 27 giugno 2022 – Al Caprilli torna Martingala, lo spettacolo dello sport edizione 2022. Il Programma

Uno dei luoghi più belli e amati dai livornesi, una struttura sportiva tornata a vivere nel 2021 dopo quasi sei anni di chiusura, un ippodromo intitolato al più importante rivoluzionario dell’equitazione moderna e primo idolo sportivo amato dalle folle: il livornese Federico Caprilli.

Tutto questo insieme ci ha portati a pensare Martingala 2022 come una manifestazione dedicata quest’anno a narrazioni teatrali ispirate a personaggi di notorietà assoluta, a eventi epocali per il nostro Paese, ma anche a piccole storie, vicende umane esemplari, talvolta tragiche, spesso popolari, tutte collegate da un solo ed unico filo rosso: lo sport.

Una scelta condivisa e sostenuta da questa amministrazione per le implicazioni ideali che comporta, visto il contesto in cui si svolge la manifestazione.

E così il sottotitolo di Martingala 2022 diventa, non a caso, Lo spettacolo dello sport.

Sì,perché quando lo sport – spettacolo esso stesso – viene messo in scena, riesce ad amplificare quanto il teatro è già preposto a fare:

indagare, per tentare di coglierla, la natura dell’uomo,capirne le debolezze, analizzarne le scelte, la voglia di riscatto, stigmatizzarne la ferrea

volontà di difendere principi imprescindibili.

Che altro non sono che gli ingredienti di base dei più grandi racconti teatrali di tutte leepoche: da Euripide a Shakespeare, da Molière a Pirandello.

Gabriele Benucci

PROGRAMMA MARTINGALA 2022

lo spettacolo dello sport

Sabato 2 Luglio

ATTIMI DI CHAMPIONS

di e con Lamberto Giannini

Produzione Compagnia Mayor Von Frinzius

Venerdì 8 Luglio

9841 / RUKELI

di e con Gianmarco Busetto

suoni Enrico Tavella

luci Marco Duse

graphic design Marina Renzi

regia Gianmarco Busetto, Enrico Tavella

produzione Farmacia Zooè, 2015

Venerdì 15 Luglio

PING PONG Oltre la rete

di Alessandro Fani

con Alessio Sardelli

regia Carlo Sciaccaluga

Sabato 16 Luglio

AVREI VOLUTO ESSERE PANTANI

di e con Davide Tassi

regia Francesca Rizzi

con la partecipazione straordinaria di Alessandro Donati

disegno Luci Paolo Russo

aiuto regia Elena Stabile

Mercoledì 20 Luglio

PURA ELEGÃNCIA

La favola di Socrates nella Fiorentina

di Marco Caldoro e Antonio De Gregorio

tratta dall’omonimo libro di Lorenzo Iervolino

con Marco Caldoro

musiche Erika e Manuel Petti

regia Antonio De Gregorio

Venerdì 22 Luglio*

SPAGNA ‘82

lettura drammatizzata di Luca Salemmi

tratta dal libro di Simone Fulciniti “Spagna ‘82”

nel quarantennale della vittoria mondiale

Sabato 23 Luglio

OTTO CON

di Gabriele Benucci

con Fabrizio Brandi

Mercoledì 27 Luglio

L’ALLENATORE E LA BALLERINA

di Nicola Fanucchi

con Jessica Baroni, Matteo Micheli, Nicola Cosentino,

Emanuele Giorgi, Francesco Nutini, Lorenzo Ricciarelli

regia Nicola Fanucchi

assistente alla regia Carlotta Lucchesi

luci Claudio di Paolo

consulenza storica Luciano Luciani, Emmanuel Pesi

immagini Pierdario Marzi, Carlotta Lucchesi

Sabato 30 Luglio

PICCHI

drammaturgia di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci

con Michele Crestacci

regia Alessandro Brucioni

composizioni originali Alessandro Brucioni

Produzione Mo-Wan teatro

BIGLIETTI: Posto Unico 10€, sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni

dal martedì al venerdì ore 10/13 e on line su www.TicketOne.it.

* Presentazione ad ingresso gratuito.

La sera dello spettacolo i biglietti saranno in vendita alla cassa dell’Ippodromo “F. Caprilli” dalle 20.30

