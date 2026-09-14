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Al Cecinama Festival Alessandro Benvenuti, Massimo Ceccherini e Martina Tinnirello dei The Jackal

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14 Settembre 2026

Al Cecinama Festival Alessandro Benvenuti, Massimo Ceccherini e Martina Tinnirello dei The Jackal

Cecina (Livorno) 14 settembre 2026 Al Cecinama Festival Alessandro Benvenuti, Massimo Ceccherini e Martina Tinnirello dei The Jackal

Cecinema Festival compie cinque anni: a Cecina Alessandro Benvenuti, Massimo Ceccherini e Martina Tinnirello dei The Jackal

Dal 24 al 28 settembre torna al Palazzetto dei Congressi il festival cinematografico dedicato al cinema ironico e sociale. Sette sezioni, i “Maestri di Domani”,

incontri, workshop e cinque giorni di proiezioni e appuntamenti a ingresso gratuito

Cecina (Livorno), 14 settembre – Alessandro Benvenuti, Massimo Ceccherini e Martina Tinnirello dei The Jackal sono tra i protagonisti della quinta edizione di Cecinema Festival, la manifestazione cinematografica dedicata al cinema ironico e sociale, in programma dal 24 al 28 settembre al Palazzetto dei Congressi di Cecina, in Piazza Guerrazzi. Un’edizione che celebra cinque anni di cinema, incontri e formazione per una realtà diventata un appuntamento riconoscibile nel panorama culturale della Costa degli Etruschi, nata con l’obiettivo di raccontare la società attraverso le immagini, senza rinunciare all’ironia.

Organizzato dal Comune di Cecina in collaborazione con Helix Pictures, con il sostegno di Fondazione Livorno e del Ministero della Cultura e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, Cecinema festeggia questo importante traguardo con un programma ancora più articolato: sette sezioni (tra competitive e non) incontri con autori e professionisti dell’audiovisivo, workshop, tavole rotonde, musica e momenti conviviali. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

«Cinque anni rappresentano per noi un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza – dichiara Mattia Mura Vannuzzi, direttore artistico di Cecinema Festival –. Nelle passate edizioni abbiamo lavorato perché Cecinema diventasse un luogo di incontro, capace di mettere in relazione il pubblico con autori emergenti e professionisti affermati. Questo quinto anno racconta bene la direzione che vogliamo continuare a seguire: allargare gli sguardi, investire sulla formazione e creare un dialogo tra i maestri di oggi e quelli di domani, facendo del cinema un’occasione concreta di comunità».

Dichiara Luciano Barsotti, Presidente Fondazione Livorno: “Siamo particolarmente lieti di sostenere anche quest’anno Cecinema Festival, progetto risultato vincitore, insieme ad altri importanti progetti del territorio, del bando “Interventi per l’arte e la cultura 2026” di Fondazione Livorno. Abbiamo scelto di sostenerlo perché ha saputo coniugare l’interesse e la passione per il cinema con una proposta culturale innovativa e articolata. Cecinema, infatti, non si limita alla proiezione di film, ma costruisce intorno al cinema occasioni di formazione, confronto e partecipazione, con particolare attenzione ai giovani, ai nuovi autori e al rapporto con il territorio. È proprio questa capacità di guardare al cinema non soltanto come spettacolo, ma come strumento di crescita culturale, di dialogo e di valorizzazione delle energie creative del nostro territorio, che abbiamo ritenuto particolarmente significativa e stimolante”.

Gli ospiti della V edizione

Tra gli appuntamenti centrali della quinta edizione ci sono i Cecinema Talk, incontri aperti al pubblico pensati per conoscere da vicino protagonisti, percorsi e linguaggi differenti del cinema e dell’audiovisivo contemporaneo. Venerdì 25 alle 19.30 sarà protagonista Martina Tinnirello dei The Jackal, per un incontro dedicato a una delle esperienze creative che negli ultimi anni hanno saputo attraversare e contaminare web, serialità, televisione e cinema. Sabato 26 alle 18.30 Cecinema incontrerà Alessandro Benvenuti, attore, autore e regista tra le figure più riconoscibili della commedia italiana e toscana, mentre domenica 27 alle 18.00 sarà la volta di Massimo Ceccherini, attore, regista e sceneggiatore legato a una stagione particolarmente amata della commedia toscana. La sua presenza sarà preceduta, alle 13.30, dalla proiezione de Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, a trent’anni dall’uscita del film.

Apertura e chiusura

La quinta edizione di Cecinema prende il via giovedì 24 settembre con una mattinata dedicata alle scuole medie e, alle 18.00, con la cerimonia ufficiale di apertura affidata alla musica di Chiara Lazzerini. La prima giornata segna anche il debutto della sezione “Maestri di Domani”, con Gioele Gallo e la proiezione di Giacomo Verde non esiste, mentre in serata si accende il concorso con MORTACCI – Corti sulla Morte senza paura. Il Festival proseguirà fino a domenica alternando le sette sezioni competitive, le proiezioni del 72 ORE DOC/FILM Contest e gli incontri con i “Maestri di Domani”. Spazio anche alla formazione e al confronto professionale: sabato 26 e domenica 27 alle 10 Valentina Calandriello condurrà un workshop di combattimento scenico, mentre sabato alle 10.30 la tavola rotonda “Il Cinema di Domani nelle terre degli Etruschi” riunirà alcune delle personalità più influenti della promozione culturale cinematografica del territorio per discutere prospettive e opportunità della produzione cinematografica sul territorio. La chiusura è in programma domenica 27 : tra gli appuntamenti della giornata l’incontro con Emilia Mazzacurati e la proiezione di Billy. In serata spazio a ORIZZONTE ITALIANO, ultimo slot del concorso, prima della cerimonia di premiazione delle 22.00, che proclamerà i vincitori di Cecinema Festival. A completare il programma, lunedì 28 alle 21.30 saranno proiettati i cortometraggi vincitori della quinta edizione.

Le sezioni del festival

Fin dalla sua nascita, Cecinema ha scelto di utilizzare il cinema come strumento per osservare la società, raccontarne le contraddizioni e creare occasioni di confronto, privilegiando opere capaci di affrontare temi complessi attraverso punti di vista originali, accessibili e anche ironici. Nel 2026 questa identità si allarga attraverso sette sezioni, che permettono al festival di attraversare generi, tecniche e provenienze differenti: MORTACCI – Corti sulla Morte senza paura, dedicata a uno dei grandi tabù contemporanei affrontato senza retorica; DOC D.O.C., riservata al documentario; TRATTI diVERSI, dedicata all’animazione; UN’ORA DAL MONDO, finestra sulla produzione internazionale; ¡Que Viva España!, dedicata ai cortometraggi spagnoli; ORIZZONTE ITALIANO, riservata al cinema breve nazionale; e il 72h DOC/FILM Contest, la sfida creativa che porta autori e filmmaker a confrontarsi direttamente con Cecina e con il territorio attraverso la realizzazione di un’opera in sole 72 ore. Particolare attenzione è rivolta anche alle nuove generazioni: il festival si apre giovedì 24 alle 10.30 con una proiezione e un incontro dedicati alle scuole medie, mentre workshop, momenti di confronto e la sezione “Maestri di Domani” accompagneranno l’intera manifestazione.

I “Maestri di domani”

Accanto ai grandi nomi, il festival sceglie di puntare lo sguardo anche su chi il cinema lo sta costruendo adesso. La sezione “Maestri di Domani” porta all’interno della manifestazione giovani autori, ciascuno accompagnato dalla proiezione di un proprio lavoro. Si comincia giovedì 24 con Gioele Gallo, “l’outsider”, e il film Giacomo Verde non esiste (2025, 65’). Venerdì 25 sarà la volta di Lorenzo Antonioni, “l’osservatore”, con La vita arida (2023, 25’), e di Paula Jesus, “la reporter”, con Blublu (2024, 33’). Sabato 26 protagonista sarà Stefano Giacomuzzi, “il poeta”, con Claps e Peraulis (2023, 33’), mentre domenica 27 settembre chiuderà il percorso Emilia Mazzacurati, “l’autrice”, con la proiezione del suo film Billy (2023, 97’).

“Costellazione Ciucheba”: la mostra che racconta un luogo cult della costa toscana

Tra gli eventi collaterali, ad accompagnare la quinta edizione di Cecinema sarà anche “Mauro Donati: Costellazione Ciucheba”, la mostra dedicata allo storico locale di Castiglioncello e al suo visionario patron, in programma dal 20 al 28 settembre al CEC – Centro Espositivo Comunale di Cecina, a ingresso libero. Attraverso fotografie e materiali d’archivio messi a disposizione dalla famiglia Donati, insieme a una selezione di dipinti realizzati dallo stesso Mauro Donati, l’esposizione ripercorre la storia di un luogo che tra gli anni Settanta e Ottanta divenne un vero laboratorio di talenti, ospitando artisti come Renato Zero, Diego Abatantuono, Francesco Nuti, Athina Cenci, Alessandro Benvenuti, Teo Teocoli e Gino Paoli. Nata da un’idea di Debora Vannuzzi, con la curatela di Chiara Ceccarelli e la direzione artistica di Mattia Mura, la mostra crea un ponte ideale con il tema dei “Maestri di Domani”: come il Ciucheba seppe riconoscere e dare spazio a talenti destinati a segnare lo spettacolo italiano, Cecinema guarda oggi alle nuove generazioni di autori e registi. L’inaugurazione è in programma domenica 20 settembre.

Info: Potete consultare il programma completo giornaliero sul sito di Cecinema Festival. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.