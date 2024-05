Home

Al Cecioni primo triangolare regionale tra scuole di Baskin

3 Maggio 2024

Livorno 3 maggio 2024 – Al Cecioni primo triangolare regionale tra scuole di Baskin

Mercoledì 8 maggio, la comunità del liceo Cecioni si prepara ad ospitare un evento sportivo unico mnel suo genere, in grado di promuovere l’inclusione e l’amore per lo sport tra le scuole.

Studenti del liceo Cecioni, dell’Itet Benedetti di Porcari e dell’Isi Barga si sfideranno nel primo triangolare regionale tra scuole di Baskin.

Ma cos’è il Baskin? Il Baskin è una variante del basket progettata per essere inclusiva e accessibile a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche o abilità.

Questo sport adattato promuove la partecipazione attiva di ogni individuo, garantendo che ogni giocatore possa contribuire al successo della propria squadra. Attraverso regole adattate, attrezzature speciali e un’atmosfera di sostegno reciproco, il Baskin offre un’esperienza sportiva gratificante e inclusiva.

Le referenti del progetto per il liceo Cecioni sono le professoresse Rossella Lessi e Marina Sumberaz. “La nostra scuola è stata tra le prime ad organizzare una progettazione strutturata sul Baskin sul territorio – spiegano – abbiamo iniziato nel 2019 grazie ad un progetto Pon e non ci siamo più fermati, diventando un punto di riferimento per le istituzioni scolastiche regionali”.

Grazie al Baskin studenti normodotati e disabili giocano fianco a fianco per perseguire un obiettivo comune: il tiro a canestro.

Il progetto Baskin non si è fermato neanche durante la pandemia. “Abbiamo realizzato delle partite e un video attraverso la didattica a distanza – spiegano Lessi e Sumberaz – è stato il nostro modo per non perdere contatto con un percorso inclusivo in cui crediamo molto”.

E adesso arriva il primo torneo regionale scolastico organizzato e ospitato dalla scuola di via Galilei con la stretta collaborazione di Vicenzo Suffredini, delegato nazionale dell’Eisi Baskin e di Patrizia Pecchia, responsabile Baskin per le scuole della Toscana.

“

L’importanza di questo triangolare va oltre la competizione sportiva. Oltre a promuovere l’inclusione, il Baskin incoraggia la cooperazione, lo spirito di squadra e il rispetto reciproco tra i partecipanti – spiegano le referenti – attraverso questo evento, gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare non solo le loro abilità fisiche, ma anche competenze sociali e emotive fondamentali per il loro benessere generale”.

La squadra del liceo Cecioni è composta da 25 studenti di cui sei disabili.

Il triangolare inizierà alle ore 9.30 al PalaCecioni e terminerà intorno alla 13. Alla manifestazione sono invitate le istituzioni, i rappresentanti delle realtà sportive e del Provveditorato. È prevista una premiazione finale e una merenda. Non ci saranno vinti, ma solo vincitori

