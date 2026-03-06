Home

Eventi

La storia di Anna Frank in un libro per bambini

Eventi

6 Marzo 2026

La storia di Anna Frank in un libro per bambini

Livorno 6 marzo 2026Al Centro Donna: la storia di Anna Frank in un libro per bambini Sabato al Centro Donna presentazione del libro “761 giorni di silenzio e coraggio”

Sabato 7 marzo alle ore 17.00 al Centro Donna (via Strozzi 3), sarà presentato per la prima volta il libro per bambini “Anna Frank, 761 giorni di silenzio e coraggio”, edito da Scatole Parlanti. L’incontro sarà moderato da Laura Paggini. L’evento rientra nella rassegna “Marzo Donna 2026”, il cartellone di iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.

Il libro nasce da un’idea di Federica Pannocchia, scrittrice, sceneggiatrice e Presidente dell’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank, partner italiano della Casa Museo di Anne Frank di Amsterdam. Da anni Federica Pannocchia lavora a stretto contatto con i giovani, che considera una fonte preziosa di speranza e forza: ogni suo progetto è dedicato alla nuova generazione, con l’obiettivo di offrire strumenti di consapevolezza per formare cittadini attivi, responsabili e attenti ai valori della Memoria e dell’inclusione.

Anna Frank non è soltanto il simbolo di tutti i bambini vittime della Shoah, ma anche la voce di chi, ancora oggi, viene escluso, emarginato o privato dei propri diritti. “Anna Frank, 761 giorni di silenzio e coraggio” racconta la sua storia in modo semplice ma accurato, adatto ai più piccoli: dalla nascita, alla famiglia, ai sogni e alle amicizie, fino alle leggi razziali, alla clandestinità nell’Alloggio Segreto, alla scoperta e alla deportazione nei campi di concentramento.

Fino alla fine, Anna Frank ha continuato a credere nell’intima bontà dell’essere umano e a trasmettere messaggi di inclusione e speranza. Valori che ancora oggi rappresentano una fonte di forza e coraggio per grandi e piccoli.

Il volume è arricchito dalle illustrazioni di Luca Verduchi, che accompagnano i giovani lettori all’interno di una storia del passato, ma profondamente attuale. La vera storia di Anna Frank: una bambina ordinaria che, attraverso il suo diario, ha compiuto qualcosa di straordinario.

“Anna Frank, 761 giorni di silenzio e coraggio”, Editore: Scatole Parlanti. Di Federica Pannocchia con illustrazioni di Luca Verduchi

L’evento è a ingresso gratuito. Info: unponteperannefrank@yahoo.it