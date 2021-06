“Al cinema con gli azzurri”: parte sul maxischermo l’estate al Bagno degli Americani

Home

9 Giugno 2021

La rassegna cinematografica andrà a braccetto con le partite della Nazionale agli Europei

Livorno 9 giugno 2021

Calcio e cinema andranno a braccetto in questa prima parte d’estate al Bagno degli Americani di Tirrenia (Pisa); sarà infatti programmata la visione di tutte le partite dell’Italia ai campionati Europei di calcio.

Aprirà le danze Turchia – Italia, in programma alle 21 di venerdì 11 giugno, e verrà proiettata sul ledwall, tipo di maxischermo che il pubblico del Bam ha già potuto apprezzare in occasione della partita col Pescara, che ha segnato la permanenza del Pisa in Serie B nel 2020, e che sarà posizionato sotto l’hangar.

Per gli appassionati di calcio, le partite saranno seguite o anticipate da un film sul tema, appunto, del calcio.

E il primo appuntamento sarà con “Il Campione” di Leonardo D’Agostini con Stefano Accorsi, proiettato a partire dalle 18 e chiamato a inaugurare la rassegna “Al cinema con gli Azzurri” curata dal Cinema Arsenale.

Un connubio, quello tra film e partita, destinato a ripetersi anche per i successivi due match di girone della nostra Nazionale:

Italia – Svizzera del 16 giugno sarà anticipata da “Footballizzation” di Francesco Furiassi e Francesco Agostini, in collaborazione con Calcistica Popolare Trebesto, Rinascita Popolare e Asd Lokomotiv; Italia – Galles, invece, in programma alle 18 del 20 giugno, anticiperà la proiezione di “Crazy for football” di Volfango De Biasi, in collaborazione con Aipd Pisa onlus all’interno del progetto “Isi, Inclusione Sport Istruzione”.

Per prenotare: 3423513884.

“Siamo entusiasti di ripartire con una nuova stagione piena di eventi – commenta Davide Bani, dell’associazione Cineclub -. Il cinema è nel nostro dna per ovvi motivi e in occasione degli Europei abbiamo deciso di abbinarlo al calcio con la rassegna ‘Al cinema con gli Azzurri’: proposte ad hoc da gustare insieme alle partite della Nazionale italiana.

Il cinema tornerà anche nella sua versione classica col maxischermo gonfiabile sulla spiaggia, ma avremo modo di tornarci.

Come avremo modo di parlare degli altri eventi che organizzeremo quest’estate, forse la prima di una reale ripartenza dopo la pandemia, ma durante la quale sarà importante rispettare le regole come lo scorso anno, quando il nostro pubblico è stato ineccepibile.

Conto che sia un campionato molto bello: la squadra italiana è convincente e potrebbe darci delle soddisfazioni”.

