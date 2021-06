Home

Eventi

Al cinema con gli Azzurri sulla spiaggia, questa sera Italia – Austria al bagno degli Americani

Eventi

26 Giugno 2021

Al cinema con gli Azzurri sulla spiaggia, questa sera Italia – Austria al bagno degli Americani

Europei di calcio – “Al cinema con gli Azzurri”: Italia vs Austria e “Diego Maradona” sul ledwall del Bam

Tirrenia (Pisa) 26 giugno 2021

Dopo un girone chiuso con tre vittorie su tre, sette goal fatti e zero subiti, l’Italia di Roberto Mancini accede agli ottavi di finale di Euro 2020 dove troverà l’Austria, che si è imposta da sfavorita sull’Ucraina arrivando seconda nel proprio gruppo. Al Bagno degli Americani è tutto pronto per proseguire con la rassegna “Al cinema con gli Azzurri” curata dal Cinema Arsenale. Appuntamento a sabato 26 giugno col ledwall: alle 18 è in programma “Diego Maradona”, documentario del 2019 di Asif Kapadia per celebrare il campione argentino scomparso lo scorso anno. Alle 21, Italia – Austria da Wembley.

Per info: 3423513884.

La scheda del film.

Agli inizi degli anni Ottanta, non avendo mai vinto lo scudetto, la Società Sportiva Calcio Napoli attraversava un periodo particolarmente difficile, ma possedeva anche una tifoseria senza eguali per passione e dimensioni. Il 5 luglio 1984, Diego Maradona arrivò al Napoli con un ingaggio record e per sette anni scatenò l’inferno. Il genio assoluto del calcio mondiale e la città più imprevedibile d’Europa si dimostrarono un connubio perfetto: Diego Maradona era stato benedetto sul campo e trattato come un Dio fuori di esso. Il carismatico argentino condusse il Napoli alla vittoria del primo scudetto. L’anno era il 1987 e quello fu un evento epocale. Ma c’era un prezzo da pagare perché, finché fece miracoli in campo, a Maradona fu concesso tutto, ma quando la magia svanì, il campione divenne prigioniero della sua stessa città.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin