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Al Cisternino di Città il convegno “ZLS Toscana: strumenti, procedure e vantaggi per imprese e territorio”

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29 Giugno 2026

Al Cisternino di Città il convegno “ZLS Toscana: strumenti, procedure e vantaggi per imprese e territorio”

Livorno, 29 giugno 2026 Al Cisternino di Città il convegno “ZLS Toscana: strumenti, procedure e vantaggi per imprese e territorio”

Si terrà martedì 30 giugno alle ore 9 al Cisternino di Città un convegno dal titolo “ZLS Toscana: strumenti, procedure e vantaggi per imprese e territorio”.

Un appuntamento fondamentale per fare il punto della situazione e delle reali prospettive di rilancio economico offerte dalla Zona Logistica Semplificata (ZLS).

La ZLS rappresenta un importante volano per l’attrazione di investimenti e la semplificazione burocratica, mirato a potenziare la competitività delle imprese del territorio, a potenziare la connessione tra le aree portuali e il tessuto industriale della regione e a consolidare il ruolo della costa toscana come hub logistico.

L’incontro rappresenta anche un momento per illustrare a imprese, categorie economiche e ordini professionali le modalità operative e le agevolazioni previste da questo strumento.

Il convegno, coordinato da Federico Mirabelli assessore alle Attività Produttive del Comune di Livorno, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, dell’Autorità di Sistema Portuale e di esperti del settore logistico e doganale.

Di seguito il programma:

ore 9 – Apertura lavori

Saluti istituzionali

Luca Salvetti

Sindaco di Livorno

Sara Paoli

Sindaca di Collesalvetti

Alessandra Nardini

Assessora regionale con delega alle Zone Logistiche Semplificate

Ore 9.30 – Interventi programmati

Fabio Cacioli

Direttore settore Attività Produttive Regione Toscana

“ZLS un’occasione di sviluppo e di semplificazione per imprese e Pubbliche Amministrazioni”

Davide Bellosi

Direttore Territoriale per la Toscana e l’Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

“Strumenti doganali a supporto della ZLS”

Davide Gariglio

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

“Il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale all’interno della ZLS”

Ezio Fornesi

Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana

“ZLS Toscana: la valutazione preventiva dei progetti e il ruolo del Consorzio ZIA”

Ore 10.30 – Question Time

Imprese, categorie economiche, ordini professionali potranno fare domande ai relatori e ai tecnici SUAP dell’Amministrazione Comunale e SUA dell’Autorità di Sistema Portuale