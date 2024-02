Home

"Al Civili" di decide per Valentina Barale come candidata sindaco della coalizione 1° Polo

Politica

10 Febbraio 2024

“Al Civili” di decide per Valentina Barale come candidata sindaco della coalizione 1° Polo

Valentina Barale candidata sindaco, M5S: Liberiamo Livorno: oggi nasce il 1° POLO per farlo

Livorno 10 febbraio 2024 – "Al Civili" di decide per Valentina Barale come candidata sindaco della coalizione 1° Polo

Al termine del convegno presso il Civili, m5s, BL, possibile, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista hanno scelto il nome del candidato sindaco del 1° Polo che sarà Valentina Barale di Buongiorno Livorno

“NASCE IL 1° POLO

Oggi arriviamo alla fine di un percorso che parte da lontano. Parte dagli ultimi 5 anni di Consiliatura, dove i vari gruppi aderenti alla coalizione hanno sempre più condiviso posizioni, atti comuni, fino a condividere nella quasi totalità i contenuti portati in Consiglio.

Unitamente hanno sempre condiviso il sostegno ai Vari Comitati cittadini, nati per mettere in evidenza tutta una serie di criticità ambientali, sociali e urbanistiche della città di Livorno (progetto Eni Rigassificatore, No discarica Limoncino, Ospedale, inquinamento dei fumi delle navi, ecc.ecc.).

Per cui la conclusione naturale di tutto ciò non poteva che essere la condivisione di un percorso verso una coalizione elettorale che affronterà le prossime elezioni amministrative dell’8/9 giugno.

L’inizio del confronto per la creazione della coalizione ha visto tutti i gruppi concordi su una piattaforma programmatica condivisa con unanimità di proposte.

Per quanto riguarda il M5S, grazie alla nascita del Gruppo territoriale (formatosi il 6 luglio 23), che ha sostenuto attivamente e positivamente il percorso già avviato tra le varie forze politiche, supportando i Consiglieri Comunali e la Rappresentante del GT, contribuendo in modo determinante alla conclusione dello stesso. Il M5S ha favorito la definizione del percorso che ci ha portato oggi ad indicare quale candidata Sindaca Valentina Barale, prima di tutto con un confronto interno al GT, che ci ha visto, quasi unanimi concordi nell’indicarla come futura candidata della coalizione.

Convergendo su di lei per la sua esperienza di consigliera, per le competenze professionali, per la sensibilità ambientale e sociale, per la pace ed unitamente alla passone che manifesta nella sua azione politica.

Il M5S ritiene che questa candidatura sia un valore aggiunto al nostro percorso politico e non una rinuncia ad una candidatura di bandiera.

Da oggi c’è una proposta politica nuova che ci vede protagonisti insieme alle altre forze della coalizione, una proposta che mette al centro la città di Livorno, dai beni comuni ai bisogni dei suoi cittadini, partendo dai più fragili, dalle innumerevoli problematiche ambientali e sociali, dal rivedere scelte urbanistiche che rischiano di eliminare tutti gli spazi non edificati, dove i cittadini saranno coinvolti preventivamente nelle scelte che faremo andando a governare la città, per una cultura che sia di tutti, politiche di partecipazione reale dei giovani.

Il M5S darà pieno sostegno a questo percorso per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati: governare Livorno per iniziare un percorso di rinascita della città.

Siamo molto determinati nel voler raggiungere questo obiettivo, svincolando Livorno da Salvetti, per non lasciare la città nelle mani di un PD autoreferenziale, ne ad una destra insostenibile che propone un candidato, totalmente speculare all’attuale Sindaco, simbolo di come centrodestra e centrosinistra pari siano nel tentativo di occupare posti di potere e di preferire l’apparenza alla sostanza.

Liberiamo Livorno: oggi nasce il 1° POLO per farlo”.

Il Coordinatore Provinciale M5S Mario Settino

