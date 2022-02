Home

28 Febbraio 2022

Al Comune mancano 14milioni di risorse covid, lo Stato non paga ancora

Livorno, 28 febbraio 2022

Commissione speciale Sars Cov 2, il resoconto della presidente Cristina Lucetti della seduta su: “Gli effetti del Coronavirus sull’ economia

Nella Commissione speciale Covid, alla presenza dell’Assessore al Bilancio del Comune di Livorno Viola Ferroni e delle categorie economiche e sindacali, è emerso un quadro di valutazione molto articolato sulla situazione odierna.

Se le preoccupazioni per la diffusione del contagio da covid si stanno in parte ridimensionando; comincia ad allarmare la situazione per l’aumento dei costi dell’energia e soprattutto il timore che tale amento possa diventare un dato strutturale difficilmente sostenibile sia dalle imprese che dal bilancio comunale.

L’Assessore Viola Ferroni ha sottolineato l’aspetto che al momento ha ripercussioni limitanti sulle possibilità dell’Amministrazione di intervenire con politiche di bilancio espansive:

è il mancato trasferimento di risorse del governo centrale al fine di affrontare l’emergenza covid.

Una disponibilità di risorse che nel biennio 2020 e 2021 si quantificava in 14 milioni di euro.

