“Al Cosmo”, sabato da Extra Factori inaugura la mostra di Lorenzo Dominici

9 Gennaio 2025

Livorno 9 gennaio 2025

Inaugura sabato 11 gennaio 2025 a Livorno negli spazi espositivi di Extra Factory in piazza

della Repubblica (angolo Pina d’Oro) la mostra personale di Lorenzo Dominici, giovane

talento livornese vincitore della terza estemporanea «Montmartre-Garibaldi solo andata»

dello scorso giugno.

Introduce l’artista, Jacopo Suggi, storico dell’Arte e giornalista.

Lorenzo Dominici classe 1997, ha conseguito il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di

Firenze nel 2021, completando il corso di Pittura. Attualmente, sta concludendo il percorso

di secondo livello in Metodologie della Pittura. Nel corso degli anni, ha esposto le sue

opere a Firenze e Livorno, dove adesso ha l’opportunità di presentare la sua ricerca artistica

in modo più ampio.

La sua ricerca si focalizza sul paesaggio e sulle sue molteplici declinazioni, esplorando il

rapporto con l’umanità, con l’individuo, con la scienza e con la Storia. Il tutto è permeato

da una genuina curiosità che rappresenta un tratto distintivo della nostra specie. Tra

le principali influenze emerge l’immaginario del periodo romantico europeo, con una

particolare attenzione all’estetica americana, incentrata sulla rappresentazione pittorica di

terre selvagge e poco conosciute.

Dominici si interessa a luoghi in cui la natura domina incontrastata: ambienti silenziosi,

spesso ostili, che ha visitato personalmente o che appartengono al campo della potenziale

esplorazione umana, come le destinazioni delle missioni spaziali. Queste ultime, e le

immagini che hanno prodotto negli ultimi decenni, rappresentano una fonte di ispirazione

fondamentale. La curiosità, intesa come motore primario della scoperta umana, è il filo

conduttore della sua ricerca.

La mostra «Al Cosmo» è un tributo all’esplorazione, ispirato alla definizione del naturalista

Alexander von Humboldt, per il quale “Cosmo” rappresentava l’ordine naturale terrestre e

celeste. Il progetto espositivo si configura come un viaggio ideale che conduce dalle terre

selvagge del nostro pianeta alle nuove frontiere della scoperta, richiamando la tecnologia

che ha reso possibile questo sogno, sia che si tratti di Marte o degli angoli più remoti del

nostro sistema solare.

Fabrizio Razzauti, presidente di Extra Factory e co-organizzatore con il Comitato Pontino San

Marco dell’estemporanea Montmartre-Garibaldi solo andata, è entusiasta dell’opportunità

riservata al giovane Dominici: “un’occasione che riflette pienamente lo spirito del Premio

Garibaldi e di Extra, quello di dare spazio a talenti emergenti, come prima tappa di un

percorso artistico di successo”.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 18 gennaio con orario 10 – 12 e 17.30 – 19.30 (domenica

mattina e martedì esclusi)