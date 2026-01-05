Al Gabbiano il tradizionale tuffo della Befana e sorprese per i bambini
Anche nel 2026 Livorno rinnova il tradizionale Tuffo della Befana, organizzato dall’associazione Amici del Gabbiano. Archiviato il bagno di Capodanno, l’appuntamento è per martedì 6 gennaio sul piazzale de Il Gabbiano, tra entusiasmo, allegria e spirito goliardico.
Il programma prevede il ritrovo dei tuffatori alle ore 11:45, seguito dalla foto di gruppo alle 11:50. Alle 12 in punto, allo scoccare del mezzogiorno, i partecipanti si lanceranno in mare per salutare l’Epifania con un gesto ormai diventato simbolo della città.
«Dopo il tuffo – spiega il presidente Massimo Volpi – sarà in scena la Befana, con sorprese dedicate ai bambini», per rendere la mattinata una vera festa per grandi e piccoli.
Un evento che unisce sport, tradizione e convivialità, confermandosi anche quest’anno come uno dei momenti più attesi delle festività livornesi.