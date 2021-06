Home

"Al Gabbro si impara la sopravvivenza", due giorni di corso con Survival Rin Tin Tin

10 Giugno 2021

“Al Gabbro si impara la sopravvivenza”, due giorni di corso con Survival Rin Tin Tin

Livorno 10 giugno 2021

Al via il corso survival sportivo 1°livello difficoltà media

È possibile partecipare al corso con o senza cane, con passeggiate per persone con o senza preparazione atletica, di qualsiasi età purché maggiori di 14 anni (con liberatoria), a fine corso verranno rilasciati attestati di partecipazione personalizzati a tutti i partecipanti.

Il corso survival sportivo 1°livello si svolgerà nei giorni 12 e 13 giugno 2021 al Gabbro.

Il Programma del corso

Sabato 12 giugno:

ritrovo ore 8,30 nel parcheggio del Gabbro, Rosignano M.mo, davanti all’Ambulatorio Veterinario, in via delle capanne 16.

Presentazione, registrazione, briefing iniziale, norme di psicologia per la sopravvivenza, regola del 3, reperimento risorse essenziali, tecniche di sopravvivenza.

Gestione emergenze mediche con Medici soccorritori Frates Antignano, su rianimazione in ambiente ostile, gestione emorragie, avvelenamenti, con rilascio di un attestato.

Passeggiata, prime nozioni sul reperimento dell’acqua, tecniche di potabilizzazione, nozioni di orientamento, prime nozioni sull’accensione dei fuochi, gestione del cane. Rientro al campo base, altro,.

Allestimento bivacco per il pernotto, con ulteriori tecniche di accensione fuoco, controllo fiamme. Orientamento notturno.

Domenica 13 giugno:

sveglia, briefing, nodi uso in sicurezza del coltello, costruzione armi e utensili primitivi, lancia, trappole per animali (ovviamente non saranno catturati!). Disallestimento del campo.

Organizzazione survival essential kit. Durante tutto il corso non sarà consentito mangiare o fumare fino al pasto nel primo pomeriggio di fine corso, offerto dalla scuola, debriefing, consegna diplomi.

Cosa portare

Obbligatorio:

Certificato di buona salute, liberatoria covid, qualche mascherina chirurgica, se con patologie è consentito portare i farmaci normalmente usati, informando preventivamente la Scuola al momento dell’iscrizione, ovviamente nel rispetto della privacy. Al momento dell’iscrizione informarci su eventuali allergie, intolleranze alimentari, se vegetariani, vegani, fruttariani, o altro.

Vestiario di stagione sportivo e comodo, suggerito vestiario militare o bushcraft, anche in estate pantaloni lunghi, cambio vestiario per fine corso, biancheria inclusa. Giacca pesante. Cintura robusta. Guanti. Scarpe da trekking o comodi stivaletti. 2 o 3 litri di acqua potabile in bottiglie trasparenti. Pochi giorni prima dello svolgimento del corso vi sarà indicato un alimento da portare e la dose (la spesa sarà inferiore ai 5€) ad esempio, ½ kg di carote o ½ kg di patate, 1 kg di farina, ecc.

Suggerito poncho impermeabile o tarp, sacco a pelo o coperta pesante, torcia elettrica da utilizzare esclusivamente per “andare alla toilette”! Se non ne foste in possesso al momento dell’iscrizione informare la Scuola che ve li fornirà in uso gratuito. Sacchettini raccolta feci del cane (che non utilizzeremo esclusivamente per questo scopo).

Corredo del cane, iscrizione all’Anagrafe canina, solido collare e guinzaglio, acqua e cibo a sufficienza, ciotola (suggerita quella pieghevole), suggerito un riparo dal contatto con il suolo.

Vietato:

uso di qualsiasi strumento tecnologico, cellulare, telecamere, orologio, coltelli (possibili solo se piccoli, niente “rambate”), bussole.

Sarà sempre disponibile un nr telefonico per farsi chiamare in caso d’emergenza. Veterinario, ambulanza, eliporto, disponibili h 24 in pochi minuti.

Istruttori UsAcli presenti:

Luca Cecchi, Istruttore specializzato in tecniche di sopravvivenza e combattimento medioevale. BLSD.

Massimiliano Mannucci, Istruttore formatore e responsabile Nazionale Survival sportivo UsAcli.

Valerio Mori, Istruttore Responsabile Walden Academy, istruttore di nuoto, subacqueo.

Prenotazioni e informazioni

email: survivalrintintin@tiscali.it

Telefono o WhatsApp 347 2271763

