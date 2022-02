Home

Al Goldoni arriva Carmina Burana (Video)

19 Febbraio 2022

Livorno 19 febbraio 2022

Carmina Burana arrivano al Teatro Goldoni di Livorno.

Lo spettacolo di Carl Orff andrà in scena sabato 5 marzo alle ore 21.

Il concerto Carmina Burana sarà presentato venerdì 25 febbraio alla ore 18 presso il circolo Arci Norfini in via di Salviano 51

Alla presentazione curata dalla Fondazione Teatro Goldoni parteciperanno alcuni esecutori di Carmina Burana

La partecipazione alla presentazione è a ingresso libero, per il concerto sono previsti biglietti scontati per i partecipanti alla conferenza di presentazione

Per informazioni 0586 860200

Carmina Burana una esibizione del 2012 in un video You tube di André Rieu – O Fortuna (Carmina Burana – Carl Orff)

Carmina Burana

Nel 1937, il compositore tedesco Carl Orff musicò alcuni brani dei Carmina Burana, realizzando un’opera omonima. Orff scelse di comporre una musica nuova, sebbene nel manoscritto originale fosse contenuta una traccia musicale per alcuni dei brani.

La prima rappresentazione fu l’8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno, mentre la prima rappresentazione italiana si tenne al teatro alla Scala a Milano il 10 ottobre 1942.

Per le sue caratteristiche può essere definita anche “cantata scenica” ed ha il sottotitolo “Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis”. L’opera non presenta una trama precisa e richiede tre solisti (un soprano, un tenore e un baritono), due cori (uno dei quali di voci bianche), mimi, ballerini e una grande orchestra (Orff ne ha composto anche una seconda versione dove l’orchestra è sostituita da due pianoforti e percussioni).

L’opera è strutturata in un prologo e tre parti. Nel prologo c’è O Fortuna, l’invocazione alla Dea Fortuna sotto cui sfilano diversi personaggi emblematici dei vari destini individuali. Nella prima parte si celebra la Veris laeta facies, ovvero il lieto aspetto della primavera. Nella seconda In taberna, ovvero “All’osteria”, si hanno prevalentemente canti goliardici; la terza parte – Cour d’amours, cioè “Le corti dell’amore” – contiene brani che inneggiano all’amore e che si concludono con il coro di grazie alla fanciulla (Ave, formosissima). Nel finale si ha la ripresa del coro iniziale alla Fortuna.

Quest’opera fa parte del trittico teatrale di Orff Trionfi che, composto in periodi diversi, comprende anche i Catulli Carmina e il Trionfo di Afrodite.

