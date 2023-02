Al Goldoni arriva Pinocchio

Home

Livorno 22 febbraio 2023

Il Teatro del Carretto presenta “Pinocchio” di Carlo Collodi, adattato e diretto da Maria Grazia Cipriani, per la Stagione di Prosa.

Il 23 febbraio, alle ore 21, un gruppo di attori giovani e talentuosi, completamente coinvolti nella poetica del Carretto, porterà sul palcoscenico del Teatro Goldoni questa nuova creazione che mescola fiaba e poesia, sogno e realtà. Il viaggio nel mito, che caratterizza la compagnia, spazia da opere grandiose come l’Iliade a favole meno conosciute come quella di Pinocchio.

Le maschere degli attori, che non servono solo a impersonare i protagonisti della storia, sono un elemento fondamentale dello spettacolo. Tuttavia, anche in questa versione della favola, il Carretto mette in mostra tutte le ombre e i lati inquietanti della vicenda.

Pinocchio, interpretato dal bravissimo Giandomenico Cupaiuolo, abbandonerà i suoi abiti teatrali come una crisalide, mentre la fatina (Elsa Bossi) si trasformerà in mille altre creature, pur mantenendo i suoi capelli turchini, e si mostrerà anch’essa burattino come gli altri.

La Compagnia, affiatata e ben equilibrata, offre un’ottima prova attoriale che dona allo spettacolo una vibrante intensità.

La grandezza della messinscena raggiunge l’apice nei momenti circensi che omaggiano il teatro di Mangiafuoco, dove c’è spazio per cerchi di fiamme, fruste e cenere. Le intrusioni operistiche, a metà tra serio e faceto, contribuiscono a creare un’aura da sogno.

I curatissimi suoni del pluripremiato fonico Hubert Westkemper completano l’esperienza teatrale di altissima qualità, originale, autentica e mai follemente azzardata. Il Pinocchio del Teatro del Carretto è una favola per adulti che riporta alla mente gli stessi interrogativi che i bambini si pongono ascoltando la storia. Perché Pinocchio continua a ripetere gli stessi errori? Grazia Cipriani ha trasformato il burattino di legno in un uomo folle dal destino tragico, un ambasciatore teatrale più che letterario. La Compagnia di Lucca ha portato a termine una scommessa di grande talento.

