Home

Eventi

Al Goldoni arriva Stars, 100 voci per i grandi successi del pop e del rock

Eventi

14 Aprile 2023

Al Goldoni arriva Stars, 100 voci per i grandi successi del pop e del rock

STARS, 100 VOCI PER I GRANDI SUCCESSI DEL POP E DEL ROCK

Livorno 14 aprile 2023

Un maestoso spettacolo di luci e musica e un imponente allestimento per rivivere le canzoni pop e

rock più amate di tutti i tempi: Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John,

Madonna, U2, George Michael, Cindy Lauper e molti altrI. I brani più famosi interpretati da grandi

solisti e supportati da un coro di 100 voci che uniti nel concerto-spettacolo daranno vita ad uno

show non comune.

Una produzione Palco5 che porta in scena in tutta Italia la storia del Pop e del Rock interpretato da

12 grandi voci soliste. Musicisti , danzatori, acrobati, un coro di 100 voci e un progetto luci

mozzafiato saranno gli elementi che spettacolarizzano questo grande show!

Nella città di Livorno saranno il Jubilation Gospel Choir diretto dal Maestro Luca Del Tongo, uno

dei cori più rappresentativi di musica gospel in Italia che proprio quest’anno celebra i 25 anni di

attività, e il coro delle voci bianche del Teatro Goldoni diretto dal Maestro Laura Brioli a

supportare lo spettacolo con una massa vocale imponente.

Si va in scena Domenica 16 aprile alle ore 18.00 al Teatro Goldoni di Livorno “STARS”, spettacolo

firmato da Marco Caselle e Alex Negro.

Un viaggio attraverso i ritmi e le melodie più conosciute delle grandi stars del rock e del pop, una

carrellata di grandi successi suonati dal vivo da una band d’eccezione diretta dal Maestro Silvano

Borgatta e cantati in versione corale dal grande coinvolgimento emotivo.

Un grande evento partito dalla città di Torino, per un concert-show che andrà in tournée fino alla

prossima stagione teatrale.

PROSSIME DATE:

● SABATO 29 APRILE ORE 21.00 – TEATRO REPOWER DI MILANO

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin