Home

Eventi

Al Grattacielo arriva “Tina Andrei – La signora del vernacolo”

Eventi

14 Aprile 2023

Al Grattacielo arriva “Tina Andrei – La signora del vernacolo”

Livorno 14 aprile 2023 – Al Grattacielo arriva “Tina Andrei – La signora del vernacolo”

Un omaggio a Tina Andrei a 100 anni dalla sua nascita. Un personaggio caro alla città, indimenticata e indimenticabile attrice e cantante del teatro popolare livornese. Tra scenette e canzoni del suo repertorio. Uno spettacolo nell’ambito di “Tac – Teatro al centro”, negli spazi del Centro Artistico il Grattacielo in via Del Platano, venerdì 14 aprile alle alle 21.15. In scena il figlio, l’attore Alessandro Andreini, Daniela Salucci e, alla chitarra, Massimiliano Bardocci. Una prima parte dedicata alle interviste sul palco e a chi Tina l’ha conosciuta, nomi noti nell’ambito del teatro vernacolare e popolare, tra i quali Giuseppe Pancaccini, Fulvio Pacitto, Consalvo Noberini e Marco Conte. Interventi che saranno inframezzati da vecchi video. Successivamente Andreini, Salucci e Bardocci interpreteranno una scenetta, prima del finale musicale con tanti pezzi che Tina Andrei rese celebri, tratti da lavori teatrali, diventati suoi cavalli di battaglia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin