24 Giugno 2025

Livorno 24 giugno 2025 Al Jolly Acli arriva Giulia Braccagni

Giulia Braccagni, giovanissima (classe 2006) e talentuosa playmaker, è una nuova giocatrice del Jolly Basket Livorno.

«Le parole convincenti di coach Angiolini – spiega – sono state determinanti nella mia scelta: mi hanno subito convinta. Il progetto ambizioso, l’ambiente stimolante, una società ben organizzata e la città di Livorno — che sa togliere ogni dubbio — mi hanno fatto sentire fin da subito come a casa.

Negli anni passati in Serie B mi sono già confrontata con questa squadra, che ha sempre rappresentato una realtà con obiettivi chiari e motivanti.

Dal punto di vista personale, il mio obiettivo per la prossima stagione è crescere, lavorare sodo e dare il massimo contributo alla squadra. Dopo l’annata trascorsa, da cui ho imparato tanto, arrivo a Livorno con grande entusiasmo, grinta e voglia di lavorare. Farò tesoro di ogni consiglio del coach e delle compagne per arricchire il mio bagaglio tecnico e umano.

Livorno e il basket sono due realtà che vanno a braccetto. Giocare in una città che dà così tanta importanza a questo sport è per me un grande stimolo. Livorno mi è sempre piaciuta tantissimo e i livornesi sono noti per la loro capacità di accogliere e far sentire a casa le persone. Sono sicura che sarà così anche per me. Non vedo l’ora di iniziare».

Giulia riassume le tappe più importanti del suo percorso nel basket:

«Ho iniziato con il minibasket all’Etrusca Basket San Miniato, prima giocando con i maschi, poi con le femmine. Ho partecipato a tutte le selezioni regionali fino all’interruzione causata dal Covid.

Con l’inizio del liceo mi sono trasferita alla società di Pontedera, dove ho disputato i campionati giovanili U17 e U19, arrivando fino agli spareggi per le finali nazionali.

Ho giocato in Serie B nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Ho preso parte alle finali nazionali 3×3 U18 nel 2022 e nel 2024. Con la Serie B, nel 2023, abbiamo disputato la semifinale proprio contro Jolly.

La scorsa stagione ho giocato con la PFU (Pallacanestro Femminile Umbertide) sia in Serie A2 che in Serie B. Ho concluso il mio ultimo anno giovanile con gli spareggi nazionali ad Ancona».

