Home

Sport

Basket

Al Jolly Acli arriva la fuoriclasse polacca Aleksandra Wojtala

Basket

11 Agosto 2024

Al Jolly Acli arriva la fuoriclasse polacca Aleksandra Wojtala

Livorno 11 agosto 2024 – Al Jolly Acli arriva la fuoriclasse polacca Aleksandra Wojtala

Il Jolly Acli Basket è orgoglioso di annunciare il tesseramento della fuoriserie polacca Aleksandra Wojtala. Classe 2000, 1,73 cm, playmaker proveniente da un club di alto livello come il MB Zaglebie Sosnowiec, con il quale ha disputato l’ultima edizione di Eurocup Women.

Campionati nella massima serie, ma anche nazionale polacca maggiore e giovanile (con la quale ha partecipato da protagonista a numerose edizioni dei campionati europei).

Si tratta di un talento assoluto, con numeri da far girare la testa. Basti pensare che nelle ultime 5 partite nel massimo campionato polacco ha tenuto una media superiore ai 10 punti segnati, realizzandone 18 contro la corazzata da eurolega Polkowice. Facendo buonissime cose anche nella Coppa Europea.

A inizio estate ha partecipato a un raduno della nazionale , impressionando gli osservatori. Per questo per lei sono fioccate le richieste da ogni dove, da club impegnati nelle coppe europee. Ma la dirigenza Jolly, col supporto del procuratore della giocatrice, è riuscita ad avere la meglio strappandola alla concorrenza.

Un colpo di mercato incredibile.

Velocità, intelligenza, ottimo tiro da fuori, capacità di creare dal palleggio situazioni di vantaggio per sé e per le altre, le principali caratteristiche.

Le sue parole:

«Ho cominciato la mia avventura nel basket quando avevo 10 anni, e ho giocato per lo stesso club nell’intera carriera. Oggi mi sento molto forte, Sono entusiasta di questa nuova sfida e molto felice di giocare in una bella città come Livorno. Darò il mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere i migliori risultati».