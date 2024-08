Home

19 Agosto 2024

Livorno 19 agosto 2024 – Al Jolly Acli arriva la superstar della categoria Allegra Botteghi

Il Jolly Acli Acli Basket conclude la sua campagna acquisti come meglio non avrebbe potuto, inserendo nel roster una superstar per la categoria: Allegra Botteghi.

Bolognese, classe 1995, ala di 182 centimetri, Botteghi si forma nelle giovanili della Reyer Venezia, con cui vince uno Scudetto U19. Quindi trascorre quattro anni negli Stati Uniti (Providence College): una grande esperienza che precede il ritorno in patria e il debutto in Serie A1, con le maglie di Torino prima e Sesto San Giovanni poi. La sua carriera passa inoltre per Pistoia, Patti e Roseto. Senza dimenticare il campionato Europeo U18 vinto con la nazionale italiana.

Velocità, tecnica, leadership, esperienza, efficacia offensiva, sono solo alcune delle caratteristiche che fanno di Botteghi una giocatrice che qualsiasi club vorrebbe annoverare tra le proprie fila.

Le parole del DS Massimiliano Pasini:

«Una giocatrice che lo scorso anno, al momento dell’infortunio, era la migliore della serie A2 girone sud. Con 16 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di media a partita. Cifre incredibili grazie alle quali Roseto veleggiava prima in classifica. La sua uscita di scena ha tolto ogni ambizione alla squadra. L’operazione è andata benissimo e Allegra sta recuperando alla grande, comincerà con noi la preparazione e sarà operativa dopo poche giornate di campionato. Una giocatrice che ci farà fare il salto di qualità, una volta a posto. E considerando la sua professionalità, la voglia di bruciare le tappe e di tornare a giocare si può stare certi che la vedremo presto in campo e più potente di prima. Siamo una squadra forte, moderna. Abbiamo fatto scelte che hanno privilegiato l’aspetto tecnico rispetto a quello fisico. Cercheremo di giocare una bella pallacanestro, con la precisa intenzione di vincere e far divertire tutti coloro che ci seguiranno»

Le sue parole:

«Sarà un anno particolare per me, perché mi serviranno un paio di mesi per recuperare dal mio infortunio; e arrivo a Livorno con la voglia di lavorare e rientrare al meglio il prima possibile. Non ho obiettivi personali se non quello di tornare in campo al 100% per poter aiutare la squadra a raggiungere il miglior risultato. Voglio ringraziare la società che mi ha voluta nonostante il fatto che dovrà aspettarmi per un pochino di tempo e non vedo l’ora di conoscere questa realtà di Livorno e tutte le persone che ne fanno parte».

