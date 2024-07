Home

Al Jolly Acli arriva Maria Visone

28 Luglio 2024

Livorno 28 luglio 2024 – Al Jolly Acli arriva Maria Visone

Maria Visone, napoletana, classe 1997, esterna, è una nuova giocatrice del Jolly.

Il suo percorso comincia nel settore giovanile della Dike Basket Napoli. Società con la quale successivamente debutta in A2 e in A1. Nel contempo riceve la convocazione da parte della nazionale U17.

Segue un lungo periodo in America: prima un borsa di studio per Montverde Academy e poi la IMG Academy. Quindi due anni alla Coastal Carolina University Women’s Basketball e altri due alla Stetson University Women’s Basketball con la quale raggiunge le semifinali per approdare all’ NCAA Tournament.

Al ritorno in Italia rifiuta varie offerte per stare vicina alla famiglia, e si accasa alla Partenope Sant’Antimo disputando una gran bel campionato. Poi il passaggio alla Virtus Ariano Irpino, con 8,2 punti di media e un high di 26.

Nel 2023/24 si ferma per portare a termine gli studi nel modo migliore possibile. Ma non smette di allenarsi in attesa della chiamata successiva, che arriva puntuale. Ed è quella del Jolly.

Le sue prime parole in rosablu:

«L’offerta di Livorno è caduta a pennello, arrivando nel momento giusto. Quello in cui avevo manifestato la volontà di spostarmi. Mi ha colpito molto l’entusiasmo di Massimiliano Pasini, fin dal suo primo contatto, quando mi ha spiegato le prospettive, la volontà di costruire una squadra piena di talenti e di voglia di fare. Per lasciare un’impronta importante in questa serie A2. Sono quindi molto felice di entrare a far parte del gruppo, non vedo l’ora di affrontare questa interessante sfida, conoscere le mie nuove compagne e tutto lo staff. Mettermi a lavoro, migliorare e crescere per dare il contributo alla squadra e fare una buona stagione. Speriamo di raggiungere gli obiettivi che la società si pone. Un anno che per me significherà tanto: tornare giocare su un palcoscenico italiano, a livello nazionale. Per chiudere, ci tengo a ringraziare il Jolly Acli per l’opportunità offertami e la fiducia riposta».

